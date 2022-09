Des manifestants se rasent la tête en soutien à Mahsa Amini

Des militants se rasent la tête et scandent des slogans devant le New York Times Building à New York, pour manifester contre la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des moeurs et décédée trois jours après son arrestation à Téhéran pour non respect du code vestimentaire strict pour les femmes. Selon l'ONG Iran Human Rights (IHR), plus de 75 personnes ont été tuées dans le cadre de la répression des autorités iraniennes contre les troubles provoqués par sa mor