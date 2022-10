Le volcan italien Stromboli entre à nouveau en éruption

Après l'effondrement partiel d'une terrasse de cratère, le volcan de l'île italienne de Stromboli est entré en éruption et une coulée de lave s'est déversée dans la mer et a déclenché un signal sismique de trois minutes. Le volcan Stromboli est l'un des plus actifs de la planète et la protection civile italienne a élevé l'alerte du jaune à l'orange et a conseillé aux habitants de l'île de rester à l'intérieur.