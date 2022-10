Halloween avant l'heure au zoo : les animaux se régalent avec des bouts de citrouilles

Distribution générale de citrouilles au Zoo de Brookfield, à Chicago! Pour Halloween, les pensionnaires ont été gâtés. Tortues, chèvres, ours, lions et porcs-épics ont reçu des en-cas peu habituels mais très appréciés. Une tradition respectée chaque année et une bonne stimulation physique et mentale pour les animaux, à en croire le zoo.