Floride: un homme à la machette terrorise un quartier de Lauderhill

Le scénario est digne d'un film d'horreur. Lundi matin, vers 5h30, un individu, vêtu d'une chemise et d'une cravatte, machette à la main, est venu frapper à la porte de plusieurs maisons du Boulevard Inverrary. Les habitants sont inquiets et s'interrogent sur ses intentions. La police mène l'enquête et offre une récompense de 5.000 dollars en échange d'informations sur son identité.