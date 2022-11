Les frelons asiatiques menacent nos abeilles: les apiculteurs demandent aux citoyens de signaler la présence de nids

Les frelons asiatiques sont de plus en plus nombreux chez nous et sont de sérieux prédateurs pour nos abeilles. Les apiculteurs demandent aux citoyens de signaler la présence de nids de frelons pour les détruire.