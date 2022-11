"Ils sont plus efficaces que les chiens", des rats géants high-tech pour sauver les victimes de sinistres

Des rats géants portant de minuscules sacs à dos high-tech sont formés en Tanzanie pour des opérations de recherche et de sauvetage. APOPO, une ASBL basée en Belgique, a déjà formé des rats et des chiens à la détection des mines terrestres et à la détection des épidémies de tuberculose. Mais en raison de leur taille et de leur agilité, les rats pourraient également constituer un outil précieux pour les opérations de recherche et de sauvetage existantes.