La Journée des records mondiaux Guinness 2022

Des exploits allant du plus grand nombre d'appuis alternés sur un bras en une minute à la résolution du plus grand nombre de cubes de puzzle rotatifs en faisant du skateboard sont célébrés lors de la Journée des records mondiaux Guinness de cette année. Sur le thème des "super compétences", la 19e édition de l'événement annuel a incité des personnes de tous les continents à établir de nouveaux jalons dans ce qui est humainement possible.