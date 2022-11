Mondial: un couple bangladais déploie une banderole de 3,5 km pour soutenir la Corée du Sud

Abu Kowsir, chimiste bangladais, et son épouse Sabina surprennent leurs voisins en hissant une banderole de 3,5 kilomètres de long, composée de drapeaux sud-coréens, et qui s'étend de leur maison jusqu'au village voisin. Cet hommage leur a coûté 5.000 dollars et témoigne de l'amour d'Abu Kowsir pour un pays où il a passé une grande partie de sa vie d'adulte en tant que travailleur migrant.