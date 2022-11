"J'en ferais du bois de chauffage": un sapin de Noël fatigué crée la polémique en Allemagne (vidéo)

C'est probablement le sapin de Noël le plus laid d'Allemagne. Fatigué et fané ! L'épicéa est un arbre léger, a fortiori avec si peu de branches. L'arbre trône devant la Frauenkirche de Dresde, une illustre église, en plein milieu du futur marché de Noël. Les exploitants ne veulent installer que des arbres indigènes, et comme l'été a été très sec, il y en a toujours un comme ça. Dans les prochains jours, il sera orné de décorations de Noël et de lumières féeriques pour lui donner un peu d'éclat.