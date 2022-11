Au Bénin et au Togo, les motos-taxis roulent à l’électrique

Pour se déplacer dans la ville de Cotonou où elle tient son atelier, Edwige Govi, coiffeuse de 26 ans, ne jure plus que par les motos électriques, nouvelles venues en plein essor dans la capitale économique du Bénin. "Elles sont très silencieuses et ne fument pas", assure la jeune femme, qui vient d'achever sa course de taxi-moto. A l'avant, Octave, son conducteur abonde : "Tu t'assoies et tu gazes !" Et financièrement, "j'arrive à m'en sortir", dit-il, un gilet vert et jaune sur les épaules. "Je rentabilise plus qu'avec ma moto mécanique". Les taxi-motos sont populaires dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais au Bénin et au Togo, les conducteurs et les clients troquent de plus en plus les motos à essence pour des motos électriques, plus respectueuses de l'environnement et surtout moins chères à l'usage et pour la maintenance. "Le premier avantage de ce type d'engins, c'est la réduction de la pollution atmosphérique car ils n'utilisent pas de carburant", assure l'environnementaliste Murielle Hozanhekpon. D