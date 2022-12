C'est la tradition: Jill et Joe Biden allument le sapin de Noël à Washington

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill ont officiellement inauguré le temps des fêtes aux États-Unis en allumant les guirlandes du traditionnel sapin de Noël près de la Maison Blanche mercredi soir. Ils étaient accompagnés d'artistes tels que le rappeur LL Cool J, la chanteuse de country Shania Twain et l'icône de la soul Joss Stone. Et a New York aussi, le célèbre sapin a été illuminé lors d'une soirée festive.