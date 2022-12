14.000 oiseaux de mer retrouvés morts sur des plages du Pérou : voici pourquoi

Parmi les oiseaux tués, une majorité de pélicans. Les oiseaux ont été victimes de la grippe aviaire H5N1. De nombreuses dépouilles ont été retrouvées sur les rivages des plages de San Pedro, Punta Hermosa et San Bartolo, au sud de Lima en début de semaine. L'épidémie actuelle de grippe aviaire a débuté au Canada et s'est propagée aux États-Unis, où l'on a enregistré un nombre record de 50 millions de décès aviaires, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Un cordon sanitaire a été mis en place dans le village de Gallito, dans la région de Lambayeque, afin de contrôler le premier foyer détecté dans une exploitation avicole. Le Service national de santé agricole a indiqué que l'alerte sanitaire a été décrétée à titre de précaution car le virus, importé par des oiseaux migrateurs d'Amérique du Nord, pourrait se propager aux "volailles de basse-cour (dindes, canards, poulets et coqs de combat)" et dans les exploitations commerciales. L'Organisation des Nations unies pou