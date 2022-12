Grande campagne de collecte en France : les autorités récupèrent les armes illégales détenues chez les particuliers

L'opération a démarré le 11 novembre dernier. Durant plusieurs semaines, les Français sont invités à venir rendre les munitions et armes en tous genres qu'ils possèdent chez eux illégalement. Un soulagement pour de nombreux citoyens qui ne savent pas quoi en faire. Depuis ce mercredi, 65.000 armes à feu ont déjà été rapportées dans les 300 points de collecte. Les autorités estiment qu'il y en aurait près de 6 millions cachées ou rangées dans les caves et les greniers. Des héritages familiaux bien souvent. Les propriétaires d'armes à feu non déclarées sont libres de les apporter, sans encourir de sanctions. Ils peuvent soit les faire enregistrer, soit les laisser à la police. Après la fin de la campagne ce vendredi, les pièces de collection et les armes à feu d'importance historique seront données aux musées. Les autres seront détruites.