Surréaliste: le père Noël surpris en pleine séance de plongée avec son elfe (vidéo)

Un père Noël en plongée sous-marine a été aperçu dans le sanctuaire marin national des Keys de Floride, profitant d'un peu de détente avec un elfe assistant avant les prochaines fêtes. Propulsé par un scooter sous-marin, le Père Noël a apporté un peu de joie jeudi aux habitants marins du sanctuaire au large de Key West, en Floride. L'objectif de l'événement est d'offrir des possibilités de photos de vacances sous-marines et de sensibiliser le public à une collecte de fonds annuelle au profit d'une organisation caritative locale pour les enfants, Kids in Special Situations. Au cours de l'excursion sous-marine du Père Noël, près d'une zone appelée Pleasure Reef, le Père Noël a rencontré des bancs de poissons et d'autres formes de vie marine qui semblaient tout à fait à l'aise avec le joyeux équipage tout au long de la plongée. Depuis plus de 30 ans, le sanctuaire marin national des Keys de Floride protège la seule barrière corallienne vivante du continent américain et les eaux entourant la chaîne d'îles