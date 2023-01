L'histoire touchante du petit Harry qui a perdu son papa: fan de motos de police, la brigade locale lui fait une belle surprise (vidéo)

Un petit garçon de cinq ans dont le père est décédé l'année dernière a reçu une visite très spéciale de la police de Durham - et a fini par diriger la section moto de la gendarmerie lors d'une promenade unique. Harry Farrell, qui vit avec sa mère Emma Overton et sa demi-sœur Molly, n'avait que quatre ans lorsque son père Craig est décédé en mai 2022, à l'âge de 39 ans. Pour Noël, Harry a demandé le cadeau qu'il désirait le plus au monde : une moto de police miniature. Des vidéos d'Harry se promenant sur son nouveau vélo ont rapidement attiré l'attention du policier Phil Skevington, de la section des motos de la police de Durham. Après avoir entendu ce que Harry et sa famille avaient traversé l'année dernière, le Pc Skevington a décidé d'organiser une visite surprise pour lui. Dimanche, le soldat Skevington, ses collègues de Durham Sam Oliver et Ian Calvert, ainsi que le soldat Andy Pickering de la police de Cleveland, ont demandé à Harry de les guider lors d'une patrouille spéciale. Harry, q