"Aucune nouvelle", "On ne me répond pas", "Demande refusée": vous n’avez toujours pas reçu le chèque mazout? Voici ce qu’il faut faire

"Est-ce normal de n’avoir aucune nouvelle du SPF pour le chèque mazout ?", nous demande Lila. "Cela fait trois mois que j’essaie de joindre le SPF Économie pour le chèque mazout, on ne me répond pas", nous dit Marjorie. "En date du 21/07, j’ai introduit la demande de chèque mazout pour ma maman. Dans le courant des mois qui ont suivi, j’ai tenté d’avoir un suivi du dossier sans succès. Puis surprise au moins de décembre, ma maman reçoit un mail l'informant que sa demande de prime a été refusée", nous informe Hugo.

Vous avez été très nombreux à appuyer sur le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler que vous n’avez toujours pas reçu le chèque mazout promis par le gouvernement fédéral. Au printemps dernier, une aide est décidée au niveau fédéral pour soulager les ménages face à la crise énergétique. Un chèque mazout de 225 euros se transforme rapidement en un chèque de 300 euros pour les citoyens se chauffant exclusivement au mazout.

Les premières demandes sont introduites le 7 juillet 2022. Et aujourd’hui, près de 6 mois plus tard, le SPF Économie en a reçu pas moins de 830.000. Plus de 630.000 demandes ont déjà été finalisées, et sur ces dossiers, environ 580.000 ménages ont déjà pu bénéficier du chèque de 300 euros.

Le reste des dossiers est en cours de traitement ou doit encore être traité. Cela prend du temps vu le nombre de demandes introduites. Pour l’instant, si vous n’avez pas encore eu de nouvelles, vous ne devez donc rien faire, si ce n’est patienter.

Certaines demandes ont été refusées

Certains ménages ont, quant à eux, déjà reçu un retour du SPF Économie. Leur demande a malheureusement été refusée. "Soit, les personnes n’ont pas droit au chèque mazout. Dans ce cas, c’est un refus pur et simple, nous explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie. Soit, la demande n’a pas pu être croisée avec une déclaration du fournisseur. Il n’a pas été possible de vérifier que la demande correspondait à une livraison. Ce cas de figure arrive assez souvent."

Dans le deuxième cas, cela vient souvent d’une erreur dans le formulaire de demande. Soit le numéro de client est incorrect, soit l’adresse est erronée, par exemple. "Cela engendre un blocage qui peut être corrigé dans un croisement de base de données suivant. Mais dans certains cas, ce n’est pas le cas donc cela génère un refus du dossier naturellement", poursuit Etienne Mignolet.

Que faire si ma demande a été refusée ?

Si vous avez été confronté à un refus du chèque mazout, pas de panique. Vous y avez probablement droit, pour autant que vous respectiez les conditions d’octroi. À savoir se chauffer exclusivement au mazout ou au propane en vrac. Cela concerne les logements individuels, mais aussi les copropriétés et immeubles de rapport.

Le refus étant souvent lié à des erreurs de données, le SPF Économie offre la possibilité aux citoyens d’introduire une nouvelle demande. "Mais on demande de bien vérifier les données communiquées, qu’elles soient correctes, complètent, que les annexes demandées soient bien jointes. Et en cas de doute, vérifier avec le fournisseur que ça corresponde bien à la livraison déclarée par le fournisseur. Cela permettra de croiser les bases de données et ainsi générer un ordre de paiement", rappelle le porte-parole du SPF Économie.

Notez qu’introduire la demande en ligne garantit un traitement beaucoup plus rapide, et donc de recevoir la prime plus vite. "L’objectif, c’est que toutes les personnes qui ont droit à la prime la reçoivent. Donc on essaye vraiment de mettre tout en œuvre pour que les croisements de bases de données puissent se faire sur base de données correctes. Chaque jour, on traite de dossiers, on génère des ordres de paiement et l’objectif est que ça aille le plus vite possible pour que les personnes disposent de cette prime le plus vite possible", conclut notre interlocuteur.