Yasmine, 28 ans et en surpoids, regrette la longue procédure pour bénéficier d'un by-pass: "La psychologue m'a dit qu'on se verrait au moins 10 fois"

Yasmine (prénom d'emprunt car elle souhaite garder l'anonymat), mère de trois enfants, pèse aujourd'hui 110 kilos et son IMC [indice de masse corporelle, NDLR] est de 43,5. Elle s'est rendue dans un hôpital bruxellois pour suivre une opération bariatrique (domaine de médecine spécialisé dans le soin aux personnes souffrant d'obésité), mais la procédure pré-intervention l'a découragée.

Yasmine (prénom d'emprunt) a suivi une formation d'aide-soignante et son poids impacte sa vie quotidienne: "Je ne me sens pas bien du tout dans mon corps: psychologiquement et physiquement. Je suis essoufflée quand je marche, quand je me penche en avant, c'est difficile de me relever". Elle voudrait bénéficier d'un by-pass et a commencé le suivi pré-intervention dans un hôpital de la région bruxelloise. Le by-pass gastrique ou court-circuit gastrique est une opération qui permet de réduire la taille de l'estomac d'une personne souffrant d'obésité.

Le parcours du combattant

Après l'endoscopie (intervention pour vérifier l'état de l'estomac), elle s'est rendue chez une psychologue et une diététicienne comme le veut la procédure. Cependant, elle a été surprise par le nombre de rendez-vous qui lui étaient imposés : "La psychologue m'a dit qu'on se verrait au moins dix fois. Ma maman a aussi eu un by-pass, elle n'a dû aller chez la psychologue que deux fois". Yasmine est aussi choquée par ce qu'elle voit comme une intrusion dans sa vie privée: "Elle me demande de raconter ma vie sur papier, de lui raconter des événements positifs et négatifs de ma vie, de lui dire si mon mari était d'accord que je me fasse opérer et si ma famille l'était aussi".

Je vais avoir des changements physiques, je le sais, c'est pour ça que je veux l'opération!

Des rendez-vous chez le psychologue font partie intégrante de la procédure habituelle pour une chirurgie bariatrique et Yasmine en est consciente, elle est seulement surprise par le nombre de rendez-vous. "Dix séances, je vais lui parler de quoi pendant dix séances? De mon poids, de mon poids et encore de mon poids? Je vais avoir des changements physiques, je le sais, c'est pour ça que je veux l'opération!", raconte-t-elle, excédée.

Son incompréhension ne se limite pas à la psychologue, Yasmine ne voit pas non plus pourquoi la diététicienne lui propose de faire un énième régime, alors que c'est l'effet yo-yo de ses régimes précédents qui est à l'origine de sa prise de poids. "On me demande aussi de faire des séances de kiné, je ne vois pas pourquoi je dois faire ça et payer 55€ par consultation alors que je n'ai même pas encore été opérée", explique-t-elle.

La jeune femme affirme que son chirurgien n'est pas non plus d'accord avec la procédure de l'hôpital, et qu'il lui aurait même proposé d'aller l'opérer dans un autre hôpital. "Les personnes en surpoids souffrent de ce surpoids et quand on les force à attendre comme ça, ils perdent leur motivation", s'insurge Yasmine.

Pas de réponses de l'hôpital

L'équipe de l'hôpital en question n'a pas pu trouver le temps de répondre à nos questions. La porte-parole de l'hôpital nous a redirigés vers une section de son site web, où l'on trouve plusieurs explications.

On y apprend d'abord la philosophie de l'hôpital, partagée par la plupart des institutions. "Parmi les solutions proposées aux patients qui cherchent à perdre du poids, la chirurgie bariatrique (c’est-à-dire la chirurgie de l’obésité) peut être indiquée si vous avez un indice de masse corporelle supérieur à 40, ou supérieur à 35 et que vous remplissez certaines conditions, et si une adaptation du mode de vie et des changements vers une alimentation plus saine ne suffisent pas à retrouver un poids de santé. Dans tous les cas, l’indication ou non d’une intervention chirurgicale sera évaluée par l’équipe multidisciplinaire. Le succès de la chirurgie de l’obésité implique des adaptations du quotidien. Elles dépassent les questions d’alimentation et touchent à l’environnement familial et professionnel. C’est pourquoi il est important que vous soyez accompagné tout au long de ce parcours par notre équipe multidisciplinaire".

Cette page permet d'apprendre que la rencontre avec une psychologue et une diététicienne est bel et bien nécessaire avant l'opération, le nombre de séances n'est toutefois pas précisé. Les séances de kinésithérapie sont aussi nécessaires, mais ne sont pas listées dans les rencontres pré-intervention.