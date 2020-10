Driss ne s'est pas fait avoir: vous non plus, ne répondez jamais à ces FAUX SMS Cardstop

Les arnaques au "phising" (hameçonnage) sont presque aussi vieille qu’internet mais continuent de sévir, surtout auprès des personnes les moins informés sur le sujet. Avec des conséquences pouvant être dramatique, il est important de savoir comment reconnaître et éviter ces sms frauduleux. Explications.

Les sms frauduleux ne sont pas nouveaux, mais les escrocs redoublent d’imagination pour piéger des personnes crédules. Driss n’est pas tombé dans le panneau. Après avoir reçu un drôle de message en néerlandais prétendant venir de Cardstop, une entreprise permettant de bloquer sa carte bancaire à distance, le Liégeois s’est empressé de contacter RTL INFO via le bouton orange Alertez-nous.

"J’ai reçu un message en néerlandais qui disait que ma carte était bloquée, comme ce n’était pas le numéro de ma banque ça a attiré mon attention", détaille l’homme. "Dans la suite du message, il était écrit que je devais suivre un lien pour débloquer ma carte en rentrant mes coordonnées bancaires, je n’avais jamais fait une telle demande", s’étonne-t-il.

Driss, qui a eu le bon réflexe de chercher le numéro sur internet, s’est vite rendu compte qu’il s’agissait d’une arnaque et a supprimé le sms. Cardstop est d’ailleurs averti du problème et fait de la prévention sur son site afin d’éviter au maximum les escroqueries en leur nom : "Card Stop n’envoie jamais de demande d’information ou de blocage de votre carte par SMS. Si vous recevez un message de Card Stop sur votre GSM vous demandant de bloquer votre carte, il s’agit d’une tentative de fraude".

Attention donc si vous recevez un message du : 0472177720, ne suivez pas le lien et ne divulguez JAMAIS vos informations personnelles.

Comment reconnaître une tentative de phishing

De manière plus générale les fraudes aux sms sont extrêmement courantes, mais sont assez facile à détecter et peuvent être inoffensives si l’on sait les appréhender. Il y a quelques règles simples à appliquer quand vous recevez un sms ou un mail qui vous permettront de ne plus douter face à une escroquerie.

Les signes qui ne trompent pas :

-Vous recevez un message d’un numéro que vous ne connaissez pas, parfois étranger. En faisant une recherche internet simple ("numéro frauduleux" + "nom de l’entreprise censée être en lien"), vous vous apercevez que le numéro et l’entreprise n’ont aucun lien.

-Le message est insistant, il joue sur votre peur. Souvent il s’agit d’un problème sur votre compte, d’une carte bancaire bloquée, d’un mot de passe défaillant, etc. Le message insiste sur l’urgence de la situation pour vous pousser à agir.

-La dernière étape est de vous faire suivre un lien, sachez que les banques, opérateurs téléphoniques et autres, ne font jamais cela. De manière générale il est fortement déconseillé de cliquer sur quoi que ce soit, si par erreur vous l’avez fait et que vous avez un doute, il est important de vérifier l’adresse URL du lien. Bien souvent le site ne finit pas par un ".com" ou un ".be", mais par une suite de numéro et chiffre à rallonge : vous n’êtes donc pas sur le site officiel de l’entreprise pour laquelle les escrocs essaient de se faire passer, fuyiez !

Pour aller plus loin, nous vous recommandons le site de la Febelfin (fédération du secteur financier), baptisée protegezvousenligne.be. On y apprend des règles pour reconnaître une tentative de phishing (hameçonnage). Par ailleurs, cette excellente page de Febelfin liée à la sécurité fournit de nombreux conseils et explications sur les risques 'en ligne' de votre argent. N'hésitez pas à partager ces liens avec les personnes de votre entourage qui sont les moins habituées avec les technologies numériques.