La chanteuse Viktor Lazlo à propos d'Angèle: "Elle est dans cette authenticité. Elle ne triche pas"

La chanteuse Viktor Lazlo était l’invité du RTL info avec Vous.

"Suds", c'est le nom de votre nouvel album. Dans quel sud allons-nous?

Dans plusieurs suds en fait. Dans tous les suds qui forment mes origines probables: la caraïbe, le Brésil, le sud de l'Amérique du Nord, mais aussi le Cap-Vert... tous ces suds font de la caraïbe la plaque tournante de la créolité et des mélanges. Le lieu de tout monde.

Dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle "Bukowski". Est-ce une référence au romancier Charles Bukowski?

Charles Bukowski est un grand romancier sud-américain, mais je ne voulais absolument pas écrire une chanson sur lui. Je voulais écrire une chanson sur les paradis artificiels: l'alcoolisme, l'addiction, le fait de se tromper de direction... Et comme par hasard Bukowski m'est arrivé en tête qui a cette image de grand alcoolique devant l'éternel.

Il y a un an et demi en plein confinement, vous nous aviez confié que votre plus grand souhait était de pouvoir de nouveau embrassé votre fils et retrouver vos proches. Avez-vous pu embrasser votre fils?

Oui, ce côté physique m'a vraiment manqué. À la fin du confinement, j'ai embrassé mon fils et nous sommes partis en Martinique. On est resté un mois au soleil avec la famille. C'était absolument nécessaire.

Votre album est-il une réponse à une situation un peu terne et grise?

C'était ma seule option. Je devais faire quelque chose de lumineux. On ne peut pas sortir de cette expérience que l'on a tous vécu avec quelque chose de terne. C'était une réponse à cette période.

Quelle type de musique écoutez-vous?

J'écoute plein de chose: du Jazz, du Flamenco, de la variété... J'aime beaucoup Angèle. Elle fait partie de tous ces gens là que je connaissais de loin dans mon parcours. J'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune artiste. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est son authenticité. J'ai toujours été persuadée que l'on fonctionne auprès du public que lorsqu'on est vraie et honnête avec sois même. Je pense qu'elle est dans cette authenticité. Elle ne triche pas.