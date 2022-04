Ivan oublie son sac dans le train à Bruxelles, et contacte la SNCB pour le récupérer: il ne s'attendait pas à la suite...

Ivan avait oublié son sac à dos, qui contenait des objets de valeurs, en sortant du train qui le déposait à la station Vivier d’Oie, à Uccle. Mais grâce au formulaire d’objets perdus de la SNCB, il l’a retrouvé deux jours après : il a tenu à souligner cette rapidité en contactant la rédaction de RTL Info via le bouton orange Alertez-nous.

Ivan rentrait d’une petite période de vacances avec sa femme. Résidant dans la commune d’Uccle, ils prennent tout simplement un train de l’aéroport de Zaventem pour rejoindre leur domicile, non loin de la station de Vivier d’Oie. "Nous avions une grosse valise et d’autres affaires. Nous avons changé de place durant le voyage, et ça n’était pas facile de tout transporter", explique Ivan. En descendant à la station, sa fille et sa petite-fille l’attendent. Quelques embrassades plus tard, l’homme se rend compte qu’il lui manque quelque chose…

"Il n’a pas fallu 30 secondes pour que je me rende compte que j’avais oublié mon sac à dos dans le train. Il était à peine 600 mètres plus loin, à la gare de Saint-Job, mais avec mon grand âge et malgré le fait que j’ai couru un marathon, je n’avais pas la vitesse pour sprinter jusque-là", raconte un homme ravi de la conclusion heureuse qui attend cette histoire.

Une histoire de formulaire

Directement, Ivan réagit et tente de trouver un numéro pour tenter de récupérer son sac. "Il n’y a pas de numéro de téléphone qui gère ce genre de problème. La SNCB nous propose de remplir un formulaire d’objets perdus. Je le remplis directement avec le maximum de détails mais en me disant que je ne reverrai probablement jamais mon sac. A l’intérieur, il y avait des souvenirs pour mes petits-enfants, un casque Bose assez coûteux et un beau pull auquel je tiens, notamment", détaille Ivan.



L'intégralité du contenu du sac d'Ivan lui a été rendu

Persuadé que la requête ne mènera à rien, l’homme se rend dès le lendemain à la gare de Braine l'Alleud, le terminus de son train de la veille, en espérant que quelqu’un ait déposé son sac dans cette gare. "En arrivant, un monsieur très sympathique m’explique qu’après le terminus, le train repart mais on ne sait pas vers où, donc difficile de savoir. Il est allé voir dans ses objets perdus, mais rien".

Mais la chance finira par sourire à Ivan. Le surlendemain, il reçoit l’appel qu’il attendait, sans y croire, depuis 48 heures. "Mon téléphone sonne, c’est un monsieur de la gare de Leuven qui m’explique, en français, que mon sac a été retrouvé et que j’ai cinq jours pour venir le récupérer. Ni une, ni deux, je fonce à Leuven. En arrivant là-bas, un monsieur charmant me reçoit, toujours en français, et après quelques vérifications d’usage, je récupère mon sac et tout ce qui était à l’intérieur n’avait pas bougé !"

La nature humaine a toujours tendance à souligner le négatif

Pour Ivan, c’est l’occasion de souligner l’efficacité de la SNCB. "La nature humaine a toujours tendance à souligner le négatif mais j’estime que quand ça va bien, il faut le dire aussi !" conclut-il, satisfait de cet heureux dénouement.

De plus en plus d’objets retrouvés dans les trains

Perdre des objets dans un train de la SNCB n’est donc pas une fatalité. Selon les derniers chiffres présentés par la société, le nombre d’objets retrouvés dans des transports de la SNCB est même en très nette hausse. "De plus en plus d’objets retrouvent leurs propriétaires. En 2021, le taux de retour a augmenté de 12% par rapport à l’année précédente, et même de 15% par rapport à 2017", explique Marianne Hiernaux, porte-parole de la société de transport.

Entre 15.000 et 20.000 objets restitués par an

"50% des objets perdus sont retrouvés", embraye la porte-parole. "Ce qui correspond à plus ou moins entre 15.000 et 20.000 objets restitués par an. Le top 5 des objets les plus souvent égarés sont les suivants : sacs ou valises, équipements électroniques, vêtements, portefeuille, clés-porte-clés".

Un objet perdu, retrouvé par un collaborateur de la SNCB ou un voyageur, est confié au personnel de gare qui se charge de retrouver son propriétaire. L’objet reste 7 jours dans la gare où il a été trouvé avant d’être envoyé dans un des dépôts répartis dans toute la Belgique.

Si l’objet retrouvé correspond à la description d’une déclaration, le voyageur est directement averti et peut récupérer son bien gratuitement dans les 7 jours.

En revanche, si l’objet n’est pas réclamé au bout de 50 jours, il est donné aux "Petits Riens", cette association active dans la collecte de biens de seconde main.