11 millions d'entraîneurs: sélectionnez les Diables qui doivent commencer le match contre le Panama

Une fois tous les deux ans, selon qu'on soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde, les Belges, même ceux qui ne suivent guère le football en temps normal, discutent avec une passion insolite des Diables et de qui devrait jouer ou pas. On atteint un premier pic d'intenses débats maintenant alors que notre équipe nationale s'apprête à entamer le tournoi, ce lundi à 17h, contre le Panama. Alors, qui aligner contre ce petit pays d'Amérique centrale qui s'est modestement qualifié dans sa zone géographique, derrière le Mexique et le Costa-Rica, mais devant les États-Unis ? Pour bon nombre d'observateurs, ce paradis fiscal est l'une des équipes les plus faibles de la compétition ici en Russie. Tenant compte de cette faiblesse (théorique!) et au vu des derniers matchs amicaux plutôt convaincants des Diables Rouges (0-0 contre le Portugal, 3-0 face à l'Égypte et 4-1 aux dépens du Costa-Rica), quel 11 sélectionneriez-vous si vous étiez un Espagnol de bientôt 45 ans, nommé Roberto Martinez ? Kompany ou pas Kompany ? Lukaku et Michy côte à côte ? Une équipe plus offensive que d'habitude ? Ou au contraire, privilégier la prudence au regard des difficultés de certains favoris lors de leur première rencontre (Brésil, Argentine, Allemagne, France) ?

À vous de choisir les 11 Diables qui monteront sur la pelouse d'ici quelques heures et permettront avec le plus de chance de commencer par un succès.