François propose une méthode "sans gilets" pour toucher LA VRAIE CIBLE

Réagissant aux barrages des gilets jaunes devant les dépôts de carburant qui provoquent des pénuries dans de nombreuses stations-service de Wallonie, François propose un autre type d'action via notre bouton orange Alertez-nous. Pour lui, il faut viser la vraie cible, à savoir la haute finance.

"Le 1er Janvier 2019, je déclare officiellement ouvert, le MOUVEMENT LÎ - QUÎD (sans gilet) :)

Explication: en moyenne, le pouvoir d'achat va mieux mais il y a des gens laissés au bord du chemin où des efforts importants devraient être réalisés ! Qui est responsable de la situation actuelle ? La haute finance (grosso modo les banques et leurs actionnaires) !

Donc, dès la 1er Janvier 2019, si tout ceux qui sont insatisfaits payaient leurs factures (celles où il n'y a pas moyen de faire autrement), puis retiraient le solde en liquide et payaient leurs courses etc. Ainsi, la masse financière dont disposeraient les banques serait bien moindre ! Là, vous toucheriez la vraie cible et ne feriez pas ch... le monde en prenant la population en otage.

De plus, ce serait totalement démocratique puisque seuls ceux qui voudraient y participer le feraient et pas les autres ! Toucher aux finances des banques, c'est mettre la pression sur le monde politique, calmement, sans police, sans dégât, sans huissiers ! - Attention, je ne parle que des compte-courant et pas des compte-épargne, sinon, vu la faillite des banques et monnaies, c'est vous qui seriez les dindons de la farce!"