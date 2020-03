"C'est magnifique": les jonquilles déjà épanouies dans le jardin d'Ali

Le printemps est tout proche. Mais la douceur de l'air n'a pas attendu la proximité de la nouvelle saison pour revenir. Cet hiver a été l'un des plus chauds jamais enregistrés. La température hivernale moyenne a atteint 6,3°C, bien plus élevée que la normale (située à 3,6°C), ressort-il du bilan climatologique saisonnier de l'Institut royal météorologique (IRM) publié dimanche. Décembre fut le cinquième mois le plus chaud depuis 1981 et janvier le sixième. Février a ensuite poursuivi sur la lignée des records puisqu'il fut le cinquième plus chaud depuis le début des observations à Uccle en 1833. L'hiver 2020 a ainsi été un des plus doux depuis presque 200 ans.

Cette douceur explique peut-être que les massifs de jonquilles soient déjà en fleur dans le jardin de la propriété d'Ali à Wonck en province de Liège. "C’est magnifique, un vrai petit paradis", s'émerveille-t-il, commentant plusieurs photos envoyées via notre bouton orange Alertez-nous.