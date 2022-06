"Mais bon sang, que tout le monde reparte avec ses déchets !" Laurence dénonce l'incivisme aux Lacs de l'Eau d'Heure

Laurence, une habitante de Cerfontaine, regrette que le site des Lacs de l'Eau d'Heure regorge de détritus après une journée de forte affluence. Elle ne comprend pas que ceux-ci ne soient pas repris par leurs propriétaires mais plutôt négligemment délaissés.

Le 18 juin dernier, plus de 30°C étaient enregistrés sur notre territoire. Dès lors, nombreux sont les Belges qui ont pris la direction des Lacs de l'Eau d'Heure pour y trouver un peu de fraîcheur. Et visiblement, cette forte affluence a laissé quelques traces, comme en témoigne Laurence via le bouton orange Alertez-nous. Révoltée, elle constate, avec dégoût, les déchets amassés sur le site. "Après une journée ensoleillée, c'est toujours la même chose", regrette-t-elle.

Laurence et son mari habitent une maison à Cerfontaine depuis 1992. La promenade aux abords des Lacs de l'Eau d'Heure est devenue une routine. "Tous les jours, on y promène notre chien", explique Laurence. Elle apprécie notamment la quiétude et la sérénité des lieux. Mais bien souvent, après un week-end de forte affluence, elle découvre des poubelles qui débordent, des détritus délaissés sur la pelouse. "Avec le vent, ils se retrouvent même dans les arbres", constate-t-elle.

On voit que ce sont des sacs de Bruxelles-capitale

L'habitante de Cerfontaine regrette que les visiteurs ne repartent pas avec leurs déchets et préfèrent les abandonner sur place. "C'est révoltant ! Je ne comprends pas cet incivisme", s'offusque notre témoin. Selon elle, des sacs remplis de détritus, des chaussures, des langes pour bébés et même des vieux barbecues ébréchés jonchent le sol. "Quand on regarde, on voit que beaucoup sont des sacs de Bruxelles-capitale. Les gens viennent avec leurs sacs poubelles mais ne repartent pas avec. Mais bon sang que tout le monde reparte avec ses déchets !", s'exclame Laurence. Pour elle, la sensibilisation devrait passer par des campagnes de communication mais également par la verbalisation. "Malheureusement, il n'y a que ça qui fonctionne je crois", estime l'habitante de Cerfontaine. "Il faut éduquer les gens", ajoute-t-elle.

Comment le site des Lacs de l'Eau d'Heure gère-t-il les déchets ? Des incivilités ont-elles été constatées ? Le porte-parole du site nous éclaire. Philippe Fourmeau confirme que ce 18 juin, les Lacs de l'Eau d'Heure ont accueilli de nombreuses personnes. "Un samedi avec une affluence record. Nous n'avions plus vu ça depuis de nombreuses années", se rappelle-t-il. Avant de concéder: "Quand il y a plus de monde, il y a forcément plus de déchets. Nous constatons certaines incivilités. Même avec des équipes étoffées, qui veillent à la reprise des déchets et le changement des sacs, ça a parfois été difficile à suivre".

Une suppression des poubelles avant une marche arrière

Après des journées comme celles-ci, le passage des équipes de nettoyage est adapté. "Ces dimanche et lundi, on était à une bonne dizaine d'ouvriers. Ils ont fait un travail de titan pour faire en sorte que le site soit le plus propre possible ce lundi en fin de matinée", indique Philippe Fourmeau.

Il y a quelques années, les responsables du site des Lacs de l'Eau d'Heure avaient décidé de retirer les poubelles. Le but étant d'inciter les visiteurs à repartir avec leurs déchets afin de ne pas polluer ce site naturel. Mais cette décision n'avait pas eu l'effet escompté. "On a constaté que beaucoup de personnes déposaient leurs déchets à même le sol", indique Philippe Fourmeau.

En 2020, il a donc été convenu de repositionner près de 100 poubelles. La plupart se concentre sur les lieux où la plus forte affluence est constatée. Faut-il augmenter leur nombre ? "On pourrait mettre des poubelles tous les 10 mètres, mais à un moment, ça n'a pas de sens. Tous les 100 m, c'est déjà pas mal. On fait le maximum pour les vider le plus possible", indique le porte-parole.

Des stewards pour sensibiliser

Concrètement, le site incite les visiteurs à repartir avec leurs poubelles afin ne pas polluer les lieux. "Mais à partir du moment où l'on a pris la décision de mettre des poubelles, les gens ont tendance à déposer leurs ordures dans les poubelles qui sont mises à leur disposition. Ce qui est assez logique", précise Philippe Fourmeau.

Des clôtures ont également été placées sur une partie du site pour éviter que les gens n'y fassent des barbecues sauvages. "Le but est de cadrer un maximum le grand public qui se rend sur le site", éclaire le porte-parole. Celles-ci ont cependant été détériorées durant ce dernier week-end de forte affluence.

Philippe Fourmeau insiste sur le fait que les incivilités sont occasionnelles, que le site est respecté par "95% des visiteurs". À partir du 1er juillet, entre 4 et 5 stewards seront présents en permanence sur le site qui s'apprête à accueillir plus de monde en cette période estivale. Leur rôle ? Informer et sensibiliser la population au reste du site. "Le mot d'ordre est d'éviter le conflit", insiste le porte-parole.