"J'en ai marre de voir ce genre d'arnaque": l'agence de mannequins de la nièce de Benoît Poelvoorde prise pour cible par un photographe amateur

Véritable passionné de la photo de mode, Antoine (prénom d'emprunt dans un souci d'anonymat) a décidé de pousser le bouton orange Alertez-nous, car il en a assez de voir la réputation de sa passion souffrir de certaines pratiques. En suivant son instinct et après une petite enquête, l'homme de 35 ans dénonce l'agence Top Artist, qu'il considère comme une arnaque. "Cela fait quelques mois que je m'intéresse à elle", dit-il. "Parce que j'en ai marre de voir ce genre d'arnaque. Elle le fait depuis plusieurs années."

Antoine dénonce tout un système mis en place par Aurélie Poelvoorde, nièce du célèbre acteur Benoît, et qui serait basé, selon lui, sur l'inexpérience et le rêve. "Les gens qui contactent les agences ne s'y connaissent pas forcément", explique-t-il. "Ils rêvent de faire carrière et sont donc parfois un peu naïfs." Cette agence promettrait "des carrières dans la mode et le cinéma", en "faisant débourser plusieurs centaines d'euros en droit d'entrée, stage de mannequinat ou création de book avec un photographe". D'après notre témoin, "une fois l'argent déboursé, les gens n'entendent plus parler de cette agence et n'obtiennent pas le moindre contrat au travers de cette agence".

Nous avons contacté deux anciennes candidates, et Aurélie Poelvoorde, pour tenter d'y voir plus clair. En fin d'article, une agence de mannequinat bruxelloise nous livre ses conseils.

"Du jour au lendemain, elle n'a plus donné de nouvelles"

Selon lui, il y a un problème dès l'inscription. "Déjà, elle demande aux gens de payer pour rentrer sous son aile", dit-il. "Mais aucune agence sérieuse ne fonctionne comme ça. Il y a d'abord une détection et, ensuite, l'agence touche une commission sur les contrats de ses modèles." Ensuite, selon lui, Aurélie Poelvoorde envoie ses mannequins vers un photographe pour réaliser des photos dites professionnelles. "Déjà, il fait un travail très moyen", juge-t-il. "Mais en plus, il facture 400€ le book". Tout cela lui semble bizarre "car on ne demande jamais un shooting pro pour rentrer dans une agence."

Il indique également qu'Aurélie Poelvoorde aurait fermé une première agence sans prévenir ses modèles. "Du jour au lendemain, elle n'a plus donné de nouvelles", affirme Antoine.

Ils se sont partagés mon argent

Nous avons retrouvé plusieurs personnes ayant tenté l'expérience de l'agence d'Aurélie Poelvoorde. Lucie (prénom d'emprunt) se souvient comment elle a cru rentrer dans une agence professionnelle en 2018. Elle a alors 15 ans. "Tout a commencé avec une séance chez un photographe qui m'avait repéré lors d'un concours", explique-t-elle. "Il m'a ensuite mis en contact avec Aurélie Poelvoorde mais j'ai dû payer 400€ pour le shooting. Ce qui est quand même assez cher, mais je n'ai pas dû payer de frais d'entrée chez elle."

Un nom qui met en confiance

Lucie indique que l'agent a une grande force de persuasion et qu'elle joue beaucoup sur son nom de famille. "Elle précise qu'elle est de la famille de Benoit Poelvoorde et qu'elle a donc un énorme réseau", précise l'ancien modèle. "Ça m'a évidemment convaincu, ça met en confiance." L'aventure s'est terminée après un an. "Elle m'a recontacté pour savoir si je voulais prolonger d'un an, j'ai dit que ça ne m'intéressait plus", conclut Lucie.

Le témoignage d'Estelle (prénom d'emprunt) se rapproche énormément de celui de Lucie. Elle aussi est d'abord passée par ce concours, avant d'aller chez le photographe qui l'a renseignée à Aurélie Poelvoorde. "On est beaucoup à avoir la même histoire", dit la jeune femme qui avait 17 ans à ce moment-là. "Moi, je n'ai pas payé pour rentrer dans son agence, mais une bonne amie à moi a dû débourser de l'argent. C'était à la tête du client."

"On nous promettait monts et merveilles"

Avec le recul, Estelle se rend compte que la situation n'était déjà pas normale. "J'ai dû donner 400€ au photographe pour le book", soupire-t-elle. "J'aurais déjà dû comprendre que ça n'était pas normal car c'est l'agence qui doit payer ça." Elle est ensuite partie en Tunisie avec l'agence en payant le voyage. "On nous promettait monts et merveilles", dit la jeune femme. "Mais en fait, ça n'était absolument pas professionnel".

Selon Estelle, l'agente était déjà connue dans le milieu. "Quand j'essayais de contacter des marques, elles me disaient qu'elles ne souhaitaient pas travailler avec Aurélie Poelvoorde", explique l'ancien mannequin. "Elle avait déjà mauvaise réputation dans le milieu."

Estelle avait bel et bien, selon elle, signé un contrat papier. Elle a décidé d'y mettre un terme. "Aurélie Poelvoorde a essayé de me retenir en me disant que des contrats allaient arriver. Mais je savais que c'était des grosses excuses", indique-t-elle. "Avec l'expérience, je me dis que c'est une arnaque. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire cette agence. Car elle met des étoiles dans les yeux de jeunes filles alors qu'il n'y a rien du tout."

Que répond Aurélie Poelvoorde ?

Nous avons contacté Aurélie Poelvoorde après ces deux témoignages. L'agente reconnaît proposer des photographes à ces modèles. "Dans le milieu de la mode, c'est toujours mieux d'avoir de bonnes photos", dit-elle. "Mais je n'ai jamais obligé de faire un book." Elle se défend également de demander un droit d'admission, contrairement à ce que dit Estelle. "L'accès à ma base de données est complètement gratuit", indique-t-elle. "Ça veut dire que lorsque je reçois un casting, j'ai le droit de contacter les modèles présents dans celle-ci. Y figurer est gratuit."

Elle réfute également l'idée qu'elle récupérerait de l'argent sur les revenus du photographe. "Il facture en son nom", dit l'agent. "Moi, je donne juste des cours si le modèle prend la formule avec les cours. Là, je suis payée. C'est normal, quand même."

"J'ai toujours fait du mieux que je pouvais"

Pour se défendre concernant les accusations de changement d'agence sans prévenir, Aurélie Poelvoorde revient sur la genèse de son projet. "J'ai commencé mon activité il y a 5-6 ans", se souvient-elle. "J'étais alors indépendante. J'ai stoppé mon activité un petit temps car mon enfant tout juste né avait des soucis de santé. Problèmes personnels donc. Et j'ai repris il y a deux ans, en fondant une société à ce moment-là." Elle explique avoir prévenu tous ses modèles. "J'ai envoyé un mail à tout le monde", affirme-t-elle. "Et comme je ne voulais pas les laisser tomber, j'ai même contacté une ASBL pour qu'elle reprenne ma base de données."

Elle affirme également gérer un suivi de tous ses modèles, malgré les témoignages que nous avons recueillis. "Sans connaître le nom de vos témoins, je ne pourrais pas dire", soupire-t-elle. "Mais moi, j'ai toujours fait du mieux que je pouvais."

Pour se rémunérer, l'agente indique prendre 10% sur les contrats de ses modèles et, donc, donner des cours. "C'est plutôt une passion pour moi en fait", dit-elle.

C'est à cause de mon nom qu'on m'attaque

Aujourd'hui, l'agente dénonce une campagne de diffamation à son égard. "C'est à cause de mon nom connu qu'on m'attaque", s'offusque-t-elle. "Comme quoi, ça a du positif et du négatif..."

Après notre conversation téléphonique, assez tendue, avec Aurélie Poelvoorde, plusieurs de ses modèles nous ont contactés par email. Probablement à sa demande, pour parler d'elle en termes positifs. "Grâce à Aurélie Poelvoorde, j'ai trouvé une passion", explique l'une d'entre elle. "Elle m'a aidé à avoir plus confiance en moi, j'ai eu la chance d'avoir des shootings de photos et faire la Fashion Week. Sans Aurélie Poelvoorde, je n'aurais jamais connu ce monde dans lequel je suis épanouie. C'est une agence de confiance."

Comment éviter de se faire arnaquer par des prétendues agences?

En parcourant le site internet de deux agences reconnues, on remarque que sur leur formulaire d'inscription, il est en effet bien précisé que des photos professionnelles ne sont pas nécessaires pour postuler. "Des photos de vos vacances peuvent suffire", lit-on en anglais sur le site de Models Office, une agence anversoise. L'agence bruxelloise Dominique Models va dans le même sens. "Ne payez jamais quelqu'un pour faire des 'photos professionnelles'", voit-on sur leur site. "Vous n'en avez pas besoin, on doit juste voir des photos de vous au naturel."

Nous avons contacté Odile Farber, qui est la directrice de l'agence Dominique Models. Avec son expérience, elle explique comment ne pas tomber dans le piège des prétendues agences. "Je vais être cash mais tout d'abord, il faut avoir les bonnes mensurations", dit-elle. "Si vous ne les avez pas, il ne faut pas se faire d'illusion. Mais le problème, c'est que les jeunes filles sont trop naïves." Odile Farber fait également la distinction entre "jolie fille" et "mannequin". "Je dis toujours qu'on peut être une très jolie fille mais ne pas pouvoir être un mannequin."

Il faut accepter de se dire qu'il faut faire quelque chose d'autre dans sa vie

La directrice confirme également qu'il ne faut rien payer. "On ne fait payer aucun test car c'est nous qui investissons", indique-t-elle. "C'est déjà assez compliqué de bien gagner sa vie dans ce milieu, donc on ne fait pas payer les photos par exemple. La seule chose payante chez nous, c'est pour figurer sur notre site internet. Et encore, si un modèle n'a pas de travail, il ne paye pas."

Pour Odile Farber, il faut aussi s'adresser aux agences qui ont pignon sur rue. "Il faut vérifier qu'il y a des mannequins qui travaillent", indique-t-elle. "Mais aussi regarder s'il y a un bon Instagram avec beaucoup de followers, c'est important. Et si toutes ces agences connues disent non, il faut accepter de se dire qu'il faut faire quelque chose d'autre dans sa vie que d'être mannequin."

Quelle est la procédure classique pour entrer dans une agence?

Rentrer dans une agence n'est pas simple. Chez Dominique Models, il y a plusieurs étapes. "D'abord, il faut envoyer une candidature par mail avec des photos récentes et les mensurations", explique Odile Farber. "On fait ensuite une sélection et on convoque les personnes. On réalise alors une petite vidéo et on en discute entre nous pour voir si on passe à l'étape suivante." C'est-à-dire des tests. "S'ils sont bons, on met alors la personne sur le site internet", dit la directrice. "Vous voyez que ça prend du temps. Impossible d'être sélectionné en cinq minutes... sauf si vraiment, c'est la bombe du siècle. Un garçon ou une fille dont on sait directement qu'il va réussir. Mais c'est l'exception."

C'est un boulot intensif de devoir changer de t-shirt toutes les 3 minutes

Odile Farber tient aussi à casser l'image idéalisée du travail de mannequin. "Ce n'est pas qu'une question de physique", dit-elle. "C'est selon moi 80% de personnalité une fois qu'on a été sélectionné. Il faut du courage, être travailleur, être bien éduqué, sympa avec les clients,... Avant, on faisait quelques photos par jour. Maintenant, avec le e-commerce, on peut en faire 150. C'est un boulot intensif de devoir changer de t-shirt toutes les trois minutes. C'est très fatigant."

En 35 ans d'expérience, elle a vu évoluer son métier. "Au début, il y avait plus de clients que de mannequins et donc c'était très facile de travailler", se souvient-elle. "Mais aujourd'hui, c'est le contraire car les clients ont énormément de choix. On est un milieu dans lequel on parle beaucoup. La réputation fait tout et elle peut vite être détruite."

"Combien de vainqueurs de concours sont vraiment devenus mannequin?"

La directrice de Dominique Models regrette que des agences continuent à profiter de la naïveté de jeunes personnes. "Ça a toujours existé et on l'a toujours dénoncé", souffle-t-elle. "Ça part souvent de concours dans lesquels des personnalités connues viennent juger pour gagner de l'argent. Mais au final, combien de vainqueurs de ces concours sont vraiment devenus mannequin? Moi, je n'en connais pas en tout cas."