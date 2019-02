"Est-il normal que les fleurs printanières fleurissent déjà à cette période ?", s'interroge Didier l'un de nos alerteurs qui habite Lobbes dans la province du Hainaut. Pour illustrer son questionnement, il nous a joint des clichés de crocus et de perce-neiges qui fleurissent dans son jardin en ce moment.

Jean-Benoît Ducarme est enseignant pour l'Institut technique Horticole de Gembloux. Il se montre rassurant quant aux plantes à bulbe évoquées par Didier: "On peut comprendre l'étonnement des gens mais c'est tout à fait normal. Les températures sont élevés en cette période mais la floraison de certaines espèces, elle, est tout à fait normale." Il précise: "Pour le crocus, c'est un peu tôt mais rien d'alarmant non plus." L'enseignant informe également de la présence du Chionodoxa en ce moment dans les jardins. Léon Woué est le président des cercles des naturalistes de Belgique. Même son de cloche de son côté. Il nous confirme l'aspect normatif de la présence des perce-neiges et crocus. Il nous en dit plus sur les floraisons: "Elles dépendent de plusieurs facteurs. Des régions tout d'abord. Il y a une grande variation entre Ostende qui présente un climat maritime et Arlon, un climat continental. Ensuite, il faut prendre en compte la composition des sols, l'exposition au soleil, la nature du milieu; ouvert ou fermé, etc." bref, pas de panique non plus si les perces-neiges et crocus de votre jardin ne sont pas encore là.

Jean-Benoît Ducarme et Léon Woué, les deux experts, se montrent en revanche plus pessimistes face au réchauffement climatique global et le beaux temps annoncé pour les jours à venir. En particulier pour les végétaux fruitiers. Le risque? Qu'une période de gel intense arrive plus tard dans l'année, ce qui pourrait tuer pas mal de bourgeons et donc compromettre les récoltes.