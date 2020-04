"Garder confiance": Priscilia, coiffeuse, compose une chanson en hommage au personnel soignant (vidéo)

La vidéo de sa chanson (à découvrir plus bas) a déjà été vue près de 10 000 fois sur Facebook.

Priscilia Michaux a 30 ans. Dans la vie, elle est coiffeuse mais sa passion depuis qu'elle toute petite c'est le chant. Elle a d'ailleurs eu la chance de monter sur scène et de faire une prestation avec Lara Fabian en janvier dernier. Touché par le combat du personnel soignant durant cette crise du coronavirus, elle a profité de son confinement pour écrire sa première chanson et rendre un hommage poignant aux blouses blanches. Elle a publié son titre sur sa page Facebook, c'est là que la jeune femme, poste d'habitude les reprises et covers qu'elle interprète. Son titre "Garder confiance" semble plaire, il a déjà été visionné 10 000 fois.

Pour Priscilia, rendre hommage au personnel soignant est une évidence, elle nous l'explique:

"La situation actuelle me bouleverse, je n’ai jamais connu ça, constater que les personnes sont prêtes par vocation à se sacrifier et sacrifier leur famille malgré tout, c’est héroïque. Mon métier ne me permettant pas d’apporter un soutient physique, j’ai voulu les soutenir en écrivant une chanson de l'espoir."

La chanteuse et ses proches ont été épargnés par le Covid-19, même si l'ombre du virus n'est jamais très loin : "Je n'ai plus vu ma maman depuis deux moi et demi. Ma belle-mère travaillant en maison de repos m’a fait part de son vécu depuis plusieurs semaines, ça me touche et me fait prendre réellement conscience de la gravité de la situation."

Le succès de sa prestation sur les réseaux sociaux est une surprise pour Priscilia qui ne s'attendait à un tel retour: "Le fait que ça touche autant de personnes, les commentaires qui me reviennent sont tous positifs, cela me conforte dans l’idée que je devais en parler et le transmettre à ma façon, en chanson." En quelques mots, la chanteuse a en tout cas réussi le tour de force de toucher à distance son public virtuel.