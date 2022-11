"Gros foutoir", "Jus total": selon plusieurs usagers, bpost accuse de gros retards dans la livraison de colis, que se passe-t-il ?

Depuis quelques jours, les témoignages se succèdent à propos des retards de livraison de bpost. Via le bouton orange Alertez-nous, de nombreuses personnes nous contactent actuellement. "Le centre de tri de bpost Seraing est dans le jus total, ils ne livrent pas les colis qui ont été commandés avant le 9 novembre ! Ils s’occupent des nouveaux colis et laissent traîner les anciens colis dans des bacs sans y toucher depuis des jours !", selon Erwin. "Exaspération et colère chez les usagers de bpost : gros foutoir dans la livraison des colis depuis 1 semaine (j'en ai perso deux dans la nature, track and trace bloqué au 8 novembre), on annonce de jour en jour la livraison et à 17h... Il suffit d'aller sur la page Facebook de bpost pour voir les commentaires sous leur publication du 8 novembre concernant la grève. Nous sommes très nombreux à être baladés depuis une semaine !", poursuit Lidvine. Sur Facebook et sur Twitter, effectivement, de nombreuses personnes évoquent le report constant de la livraison de leurs colis.

Que se passe-t-il ? La situation est nuancée par la société postale belge. Ces perturbations étaient à prévoir, mais sont en voie de régularisation. "Un jour de grève, puis le surlendemain un jour férié: on pouvait s’attendre à un léger retard. De nombreuses personnes ne travaillaient pas, mais le retard concernant les colis va disparaître prochainement", rassure la porte-parole de bpost.

Une situation qui, bien que problématique, devrait donc se normaliser dans les prochains jours.