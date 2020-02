"Hacker, espion ?": d'où vient la notification de traçage du mobile reçue par des millions de smartphones Samsung ce jeudi matin ?

Linda, de La Louvière, a contacté la rédaction de RTL info ce jeudi. "Ce matin vers 7h50 une notification est arrivée sur mon Samsung Galaxy S10 Plus. La notification était 'tracage 1 1' et puis celle-ci a disparu. Plusieurs contacts ont eu la même sur leur téléphone", nous a-t-elle écrit via le bouton orange. Notre témoin s'inquiète: "Est-ce dangereux ? Un hacker, un espion GSM?".

La réponse est beaucoup plus banale. Il s'agit d'une notification envoyée par erreur à (probablement) tous les propriétaires de Samsung Galaxy, car des médias français y font également référence. A la rédaction de RTL info, plusieurs personnes l'ont reçue, à chaque fois sur un Samsung. Il faut dire que le géant sud-coréen de l'électronique est le N.1 mondial (et aussi en Belgique) du marché des smartphones.

La notification vient du service Find my mobile (Traçage du mobile en français), donc celle, interne au logiciel de Samsung, qui permet de retrouver son smartphone en cas de perte.

Samsung "est en train de chercher la cause", nous a confié un porte-parole de la filiale belge de l'entreprise, précisant qu'il était "déjà très clair que ce n'est qu'une notification, et qu'elle n'a activé aucune application ni service". Et "ce n'est certainement pas un hacker", rassure Samsung.