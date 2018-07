"Honteux!", Christopher dégoûté car Krëfel refuse de lui rembourser sa télé: voici la réponse de la chaîne de magasins

Samedi, vous étiez nombreux à attendre avec impatience un 16e but des Diables Rouges pour vous faire rembourser votre télé. Et à la 82e minute, Eden Hazard a exaucé votre vœux. Mais depuis, certains ont du mal à recevoir la compensation promise par Krëfel.

"We did it! (nous l'avons fait) Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision!", indiquait samedi sur le réseau social Twitter la chaîne de magasins d'électroménager Krëfel.



Eden Hazard a en effet marqué à la 82e minute du match des Diables rouges contre l'Angleterre le 16e but de l'équipe belge lors du mondial de football en Russie. La chaîne de magasins s'était engagée à rembourser via des bons d'achat les acheteurs d'un téléviseur à condition que les Diables rouges marquent plus de 15 buts pendant le Mondial. Ils trouvé donc le chemin des filets à 16 reprises. Krëfel avait affirmé jeudi que ces remboursements ne poseraient pas de problème. L'entreprise a souscrit une assurance pour se prémunir.





"Je suis loin d'être le seul dans ce cas"



Mais depuis dimanche, vous êtes nombreux à nous avertir que la chaîne de magasins refuse de vous rembourser. "Krëfel a fait son action pour les téléviseurs pendant la Coupe du Monde. Maintenant que c'est fait, que les 16 goals ont été marqués, je suis revenu avec ma facture pour le remboursement. Ils disent qu'il fallait s'inscrire sur un site internet, que c'était noté sur la facture etc alors qu'il n’y a rien de marquer dessus ! Je trouve cela honteux, et au vu des commentaires, je suis loin d'être le seul dans ce cas", nous a notamment écrit Christopher via le bouton orange Alertez-nous.





"S’inscrire sur la page ‘krefel.be/CDM2018’ entre le 26 avril à 00h00 et le 17 juin 2018 à 23h59"



Comme le lui a stipulé la chaîne de magasins, selon le point 4. b) de son règlement, il fallait s’inscrire sur son site internet pour pouvoir bénéficier du remboursement. "S’inscrire sur la page ‘krefel.be/CDM2018’ entre le 26 avril à 00h00 et le 17 juin 2018 à 23h59 avec leur propre adresse e-mail. À chaque participation, les informations suivantes seront demandées : nom, prénom, adresse e-mail, preuve d’achat. Les participants acceptent que leur identité et leurs données puissent être contrôlées. En cas de fausse identité ou d’adresse le participant sera automatiquement exclu. Les participants doivent conserver leur preuve d’achat, étant donné que Krëfel peut l’exiger", peut-on lire sur le site.





"Mais les règles sont les règles"



Christopher, et d’autres, assurent que personne ne leur a parlé de cette inscription sur internet, pourtant, il est clairement stipulé sur le site et à l’arrière des factures qu’ils ont reçues. "Nous sommes infiniment désolés pour ces clients-là, rappelons que les rembourser ne nous aurait pas engagés davantage financièrement. Mais les règles sont les règles", a fait remarquer le responsable marketing de Krëfel, Bernard Hubert, à nos confrères de la DH.



Peu de chances, donc, pour tous les déçus de se voir rembourser leur télé.