"Honteux": une insulte et de l’eau de Javel sur des invendus du Lidl de Jemeppe-sur-Sambre, que s'est-il passé?

Un habitant de Jemeppe-sur-Sambre, en province de Namur, nous a transmis un cliché où on voit des aliments invendus de l'enseigne Lidl, aspergés d’eau de Javel. Il ne comprend pas pourquoi ces produits sont ainsi souillés, alors que tant de personnes sont dans le besoin. L’entreprise de distribution a en outre une politique active de chasse au gaspillage.

"Honteux", c’est le commentaire qui accompagne la photo ci-dessus, reçue via le bouton orange Alertez-nous. On y voit de manière assez distincte des pommes, des poires, des filets de citrons, … Et un bidon d’eau de Javel avec l’inscription : "Dégage puant!". Notre témoin (qui souhaite garder l'anonymat) écrit : "Le Lidl de Jemeppe-sur-Sambre déverse de l’eau de Javel pour que personne ne puisse prendre un des aliments". Il trouve "qu’en temps de crise, ils pourraient mettre ces articles à disposition des plus démunis. Des gens pleurent tous les jours pour avoir, ne fût-ce qu’une pomme ou autre et ils préfèrent faire ça". Il ajoute que le cliché a été pris par quelqu’un qui aide les personnes dans le besoin.



©Alertez-nous



Que s’est-il passé ?



Nous avons contacté la chaîne de supermarchés. Lidl qui s’engage dans la lutte contre le gaspillage, se dit étonné, car les marchandises invendues ne sont pas censées être jetées (et aspergées d’eau de Javel).



Au contraire, le discounter a mis en place plusieurs mesures pour réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Mesures que nous détaillerons plus loin.



Après vérification en interne, Lidl confirme qu’il y a bien eu un "geste", posé par un collaborateur du magasin de Jemeppe-sur-Sambre. L’enseigne indique qu’il s’agit d’un incident isolé, qui ne respecte en rien la procédure. Un rappel de cette procédure sera justement fait à l’employé en question et il y aura une mesure prise à son encontre, mais celle-ci ne peut pas nous être dévoilée.



Le groupe de distribution énumère les dispositions prises pour éviter le gaspillage. Tout d’abord, l’optimisation des commandes pour s’adapter au mieux à la demande. Ensuite, les aliments sont soldés.



Prix sacrifiés



Deux jours avant la date de péremption, une réduction de 30 % est accordée. Le jour même, les marchandises sont proposées à un prix dérisoire : 50 cents pour la viande, le poisson et les pâtisseries. 20 cents pour les produits laitiers et les légumes emballés. Et un euro pour des cartons de trois kilos de fruits, de légumes et d’aliments secs. Le produit de ces ventes est reversé aux Banques alimentaires.



Transformation en énergie



Il reste, malgré tout, des excédents alimentaires. Les produits propres à la consommation sont offerts à la Fédération belge des banques alimentaires, qui vient les récupérer dans les centres de distribution de Lidl.



Les aliments périmés, qui ne peuvent plus être consommés, sont placés dans une boîte pour déchets organiques. Ces déchets sont ensuite transformés en biogaz.



Revenons à l’incident de Jemeppe-sur-Sambre, le collaborateur aurait expliqué "avoir agi en réaction à des vols dans cette boîte pour déchets organiques". Lidl affirme ne pas excuser cette action, mais l’entreprise de distribution tient à rappeler que "la nourriture qui s’y trouve n’est plus propre à la consommation et peut donc représenter un danger".



Sur son site internet, Lidl précise par ailleurs que son opération ‘zéro gaspi’ a permis en 2021 d’éviter un gaspillage alimentaire de près de 2.000 tonnes et de donner 302.607 euros aux banques alimentaires.