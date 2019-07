"Il a frôlé la mort": la dashcam de Benoît filme le dépassement inconscient d'un motard sur la E19 (vidéo)

Un accident a été évité de justesse jeudi dernier sur l'autoroute E19, aux alentours de 16h30, en heure de pointe. Juste après l'aire du Roeulx-Thieu, en direction de Mons, Benoît et la voiture qui le précédait ont été dépassés par la droite par un motard visiblement pressé. La manœuvre, très dangereuse, aurait pu se terminer en drame. La caméra embarquée de notre témoin a tout filmé et Benoît nous a envoyé la vidéo via le bouton orange Alertez-nous (voir ci-dessus).



Sur la trois bandes, Benoît nous explique qu'il se trouvait sur la bande de gauche, avec une voiture devant lui. "On était en train de dépasser un véhicule qui se trouvait sur la bande du milieu. On roulait à environ 120 km/h. Dans mon rétro, je voyais qu'une moto arrivait assez rapidement derrière moi… Mais toutes les bandes était prises, donc il devait attendre qu'on se rabatte pour nous dépasser", confie notre conducteur.



Après quelques secondes, le véhicule qui était sur la bande du milieu s'est rabattu à droite. La voiture devant Benoît a donc mis son clignant droit pour se rabattre au milieu. "J'allais faire pareil pour laisser passer le motard. Car en voyant son comportement dans mon rétro, je me suis dit qu'il devait être du genre à se faufiler entre les voitures, mais à cette vitesse et en pleine heure de pointe, c'est très dangereux", explique Benoît.

En une fraction de seconde, je me suis dit qu'il allait se crasher

Mais le motard n'était visiblement pas prêt à attendre. "D'un coup, j'ai vu dans mon rétro la moto se décaler sur la droite et accélérer soudainement. Tout ça alors que devant moi, la voiture avait mis son clignotant et était en train de se rabattre au milieu. En une fraction de seconde, je me suis dit qu'il allait se crasher, qu'il était complètement fou. Il a frôlé la mort", décrit notre témoin.



Heureusement, le conducteur qui se trouvait devant Benoît a vu la manœuvre dangereuse du motard et a arrêté de se rabattre. "Il l'a évité de justesse. Encore maintenant en regardant les images, je me demande comment il l'a vu. Ça s'est passé très vite et la moto était presque dans son angle mort. Franchement, s'il ne l'avait pas vu à temps, le motard y passait", indique Benoît.









Ça ternit l'image de tous les motards

Interpellés par le témoignage de Benoît, nous avons contacté Benoit Godart, spécialiste de la sécurité routière et porte-parole de l'institut VIAS, afin de faire un petit rappel. "Si l'automobiliste ne l'avait pas vu, il n'aurait eu aucune chance. Car une chute à cette vitesse, c'est 0% de chance de survie", réagit Benoit Godart. "En matière d'infraction, il s'agit vraisemblablement d'un dépassement par la droite, qui est interdit et qui est sanctionné par une amende de 116 euros. S'il y a en plus excès de vitesse, ce qui semble être le cas, c'est encore plus grave".



Sur le fond, le spécialiste déplore ce genre de comportement. "De un, ça nuit à l'ensemble de la communauté des motards. Ça ternit l'image de tous les motards. D'ailleurs, je pense que les vrais motards, en quelque sorte, vont condamner cet acte et vous diront que c'est insensé", commente Benoit Godart. "Et de deux, ce comportement n'a aucun sens. S'il avait attendu quelques secondes, il aurait pu dépasser en toute sécurité", conlut-il.