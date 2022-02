"Il y a des rats, des feux, des drogués": Morgane ne supporte plus l'état de son quartier à Herstal

Des déchets qui s'amoncellent sur le trottoir, des débris de verre un peu partout. Morgane n'en peut plus de l'état de son quartier. La ville d'Herstal ne peut rien faire car tous les déchets sont sur un site privé. Le créancier en charge du site ne peut rien changer à la situation, faute de liquidité. Comment sortir de cette impasse?

Morgane nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous de RTL info pour se plaindre de l'état de son quartier: "Je me gare devant chez moi où ma roue embrasse un débris de verre parmi tant d'autres, […] je promène mon chien entre x déchets". Pour cette habitante d'une rue proche de la FN (Fabrique Nationale, entreprise active dans l'armement), la situation n'a que trop duré. Elle veut faire passer un message à son bourgmestre : "On pourrait en parler pendant une éternité, mais en parler ne sert à rien, il faut agir. J'espère que le ras-le-bol d'une de vos citoyennes fera changer les choses."

On ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête

La jeune femme, âgée de 22 ans, habite à Herstal avec son compagnon depuis 4 ans. Elle n'est pas la seule à se plaindre de cette situation qui la dépasse: "Il y a des rats, des feux, des drogués, des squatteurs. […] On ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête". Les photos qu'elle nous a envoyées sont parlantes: un vieux landau, une armoire, un bac à sable en plastique... tant de détritus qui s'amoncellent dans la rue.

Morgane et ses voisins ont déjà essayé d'appeler la police à plusieurs reprises, ils ont aussi pris contact avec la commune qui leur affirme qu'ils ne peuvent rien faire. C'est ce que nous a confirmé Diego Sanges, porte-parole de la commune d'Herstal: "Nous ne sommes pas sur la voie publique mais sur un site privé dont l'accès n'est pas autorisé."

Une situation dans l'impasse

La commune est d'autant plus coincée que la société à qui appartient le terrain est en faillite et aux mains d'un curateur. "La ville d'Herstal est bien consciente du problème et en a averti à plusieurs reprises le curateur, mais ce dernier n'a jamais donné suite à nos demandes", affirme Diego Sanges.





Maître Leduc, le curateur en charge du site, nous a quant à lui affirmé qu'il avait répondu à la commune à plusieurs reprises: "J'ai écrit plusieurs fois à la ville d'Herstal pour leur dire que sans argent, je ne sais rien faire." Il nous a expliqué que l'entreprise New Market, à qui appartenait le site Pré-Madame, a été mise en faillite avec presque aucune liquidité. Il ne peut donc pas payer le nettoyage du site avec de l'argent qu'il n'a pas.

La situation risque malheureusement de durer encore quelques temps. "Le créancier veut obtenir une certaine somme mais je n'ai encore reçu aucune offre à ce prix. Je voudrais faire passer le site en vente publique pour que ce soit vendu plus rapidement et que l'acheteur puisse prendre en main la situation", nous a expliqué maître Leduc.





Un problème de nuisance et de sécurité

Il ajoute que la situation actuelle ne pose pas uniquement un problème de nuisance pour les habitants du quartier, mais aussi un problème de sécurité : "Les gens viennent se promener sur le site. J'avais fait placer des barrières mais elles ont été déplacées […] en plus, les travailleurs de la FN se servent du site comme parking."

Selon Diego Sanges, en ce qui concerne les déchets présents sur le trottoir, la commune tente de trouver une solution. "Nous sommes en train d'analyser de quelle manière nous pourrions agir pour régler cette situation, sachant qu'il est complexe pour une entité publique d'intervenir sur un site privé", explique le porte-parole.