"Impossible d'atteindre les quais": Daniel dénonce les "jungles urbaines", ces mauvaises herbes qui jonchent les quais de gares

Sur les quais de la gare de Courcelles-Motte, la nature a pris ses quartiers. Les mauvaises herbes deviennent si importantes qu'elles compliquent le passage des navetteurs, dénonce Daniel via le bouton orange Alertez-nous. Comment est-ce possible ? Comment Infrabel entretient-il ses quais? Le gestionnaire nous répond.

Via le bouton orange Alertez-nous, Daniel s'offusque. À la gare de Courcelles-Motte (province du Hainaut), des mauvaises herbes se sont imposées sur les quais, compliquant la circulation des navetteurs. "Impossible d'atteindre le train sur certains quais, de vraies jungles urbaines", s'étonne-t-il.

Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire belge, nous dit être au courant de cette situation à Courcelles-Motte. "Le climat doux, accompagné des fortes précipitations des dernières semaines, favorise la prolifération de la végétation. Un traitement des mauvaises herbes manuel est prévu dans le planning des prochaines semaines", explique sa porte-parole, Jessica Nibelle.

Infrabel gère plus de 8.000 km de voies ferrées. Le gestionnaire agit en priorité sur les zones où la végétation est susceptible de poser des problèmes de sécurité tant pour ses usagers que pour ses travailleurs. C'est notamment le cas lorsque des mauvaises herbes se retrouvent sur les voies ou occultent des panneaux de signalisation.

Sur les quais, il n'est pas rare de voir apparaître des mauvaises herbes, comme c'est actuellement le cas à la gare de Courcelles-Motte. Pour entretenir ces zones fréquentées par les navetteurs, Infrabel ne peut utiliser d'herbicide. "L’entretien est manuel et mécanique", précise Jessica Nibelle. Cela passe alors par l'arrachage, le fauchage et le débroussaillage par les équipes de maintenance. "Cela signifie une intervention plus régulière", ajoute la porte-parole.

Infrabel veut réduire l'utilisation d'herbicides

Depuis plusieurs années, Infrabel réduit son utilisation d'herbicides le long des voies ferrées. Mais pour le moment, l'utilisation de ces substances reste indispensable afin de garantir la sécurité du trafic ferroviaire.

Une solution semble pourtant se dessiner. Le gestionnaire teste actuellement un prototype de "train à eau chaude" pour désherber les voies. Concrètement, ce train est composé de trois citernes de 50m3 qu'on remplit d'eau chauffée à 90°C. Ce train circule ensuite le long des voies et asperge de l'eau sur la végétation via des rampes.

Ce train est actuellement en test dans l'Est du pays. Le gestionnaire s'est inspiré d'un prototype développé en Suisse pour concevoir sa propre technologie.

"Avec ce train désherbeur à eau chaude Infrabel en teste une première, qui pourrait être une œuvre pionnière en Europe. De cette manière, nous travaillons ensemble à un réseau ferroviaire encore plus performant mais aussi plus vert et plus sain", avait réagi Georges Gilkinet, Ministre fédéral de la Mobilité dans un communiqué. À noter qu'un premier budget de deux millions d'euros a été dégagé pour financer ce prototype. Cette somme s'ajoute aux dotations que reçoit chaque année Infrabel pour travailler.

Nous évoquions ce train dans le RTL info 19h récemment :