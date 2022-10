"Avant on nous payait, maintenant on doit payer": entre taxes et surcoûts, Jérémy se demande si ses panneaux solaires vont rester rentables

Via le bouton orange Alertez-nous, de nombreux propriétaires de panneaux photovoltaïques s'inquiètent de la rentabilité de leur installation photovoltaïque. Alors qu'ils ignoraient les coûts qui seraient imposés lors de l'acquisition de leurs panneaux, certains s'estiment lésés. C'est le cas de Jérémy, un habitant de Viroinval. Aujourd'hui, l'avenir le tourmente.

"Nous avons installé des panneaux pour réduire nos coûts et finalement, c'est tout le contraire qui se passe", lâche Jérémy via le bouton orange Alertez-nous. Il y a 4 ans, il installe 22 panneaux solaires sur le toit de sa maison à Viroinval (province de Namur). Le but ? Réduire ses coûts d'électricité et avoir une production écologique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il se demande s'il a fait un bon choix. "Le doute m'habite. On se demande si ce sera encore rentable dans les mois ou et les années à venir", confie-t-il.

Au moment de l'investissement, Jérémy était plutôt confiant. "Je pensais faire quelque chose de bien mais au fil du temps, on nous retire des privilèges et on nous ajoute des taxes. J'ai le sentiment d'avoir été trompé. Jusqu'où ça va aller ?", s'inquiète-t-il.

Depuis le 1er octobre 2020, le tarif prosumer s'applique aux propriétaires de panneaux photovoltaïques en Wallonie, qui participent ainsi aux frais du réseau lorsqu'ils consomment de l'électricité à un moment différent de celui où leur installation en produit. Lors de l'acquisition de ses panneaux en 2018, Jérémy ignorait que ce tarif entrerait en vigueur quelques années plus tard. Première mauvaise surprise.

Récemment, son fournisseur, la société liégeoise Mega a annoncé qu'elle allait imposer un forfait panneaux solaires. Le dispositif doit "couvrir les frais d'équilibrage liés à une installation photovoltaïque". Deuxième mauvaise surprise.

Les panneaux solaires sont-ils toujours rentables ?

À tel point que Jérémy commence à douter de la rentabilité à long terme de son installation photovoltaïque. "Aujourd'hui, ceux qui veulent installer des panneaux devraient y réfléchir à deux fois", souffle-t-il. Avant d'ajouter: "On avance dans le brouillard. On investit, on nous fait croire que et puis on nous ajoute toute une série de choses. Aussi bien les politiques que les fournisseurs".

Avant on nous payait, maintenant on doit payer

Via le bouton orange Alertez-nous, nombreux sont les propriétaires de panneaux qui semblent dubitatifs. "Je suis en rage. Chaque jour qui passe, je regrette d'avoir placé des panneaux solaires sur lesquels on nous taxe sans arrêt alors qu'on est censé faire des économies", s'exclame Lionel. "Placer des panneaux photovoltaïques n’est plus rentable. Avant on nous payait, maintenant on doit payer pour en placer", s'agace Dominique.

La Belgique, 5e mondiale en nombre de panneaux solaires par habitant

Notre pays compte plus de 860.000 propriétaires de panneaux solaires. Selon un rapport de l'organisation européenne du secteur, la Belgique se hisse ainsi à la cinquième place mondiale en ce qui concerne le nombre de panneaux solaires, comptés par habitant. En mai dernier, la capacité installée en Belgique était estimée à 599 watts par habitant.

L'installation photovoltaïque reste-t-elle rentable ? Nul doute selon Benjamin Wilkin, directeur de l'ASBL Energie Communes. "Aujourd'hui, produire 1kW d'électricité photovoltaïque coûte environ 10 centimes. Par contre, acheter 1 kW électrique depuis le réseau chez un fournisseur coûte 50 centimes au minimum", éclaire-t-il. Avant de conclure : "Cela veut dire qu'aujourd'hui en Belgique, une installation photovoltaïque a un temps de retour sur investissement de 5 ans".

Alexis Vander Putten est patron d'Energreen, spécialiste des installations photovoltaïques en Wallonie et à Bruxelles. "Les panneaux solaires sont plus rentables que jamais avec l'augmentation des prix de l'énergie. Le panneau photovoltaïque permet de se protéger de la hausse, soit en diminuant sa facture d'énergie, soit en revendant l'électricité produite à des prix qui sont toujours de plus en plus haut", estime-t-il. À l'heure actuelle, les demandes d'installation ne fléchissent pas chez Energreen. "On fait face à une surdemande qu'on essaie de gérer du mieux qu'on peut", assure-t-il.

L'an dernier, 8.000 installations avaient été réalisées. Cette année, déjà 30.000 ont été enregistrées. Selon ce patron d'entreprise, cela s'explique par deux facteurs : "Les gens cherchent à se protéger des prix de l'énergie, et d'autre part, de plus en plus réfléchissent à consommer de manière durable".

En juillet dernier, les panneaux solaires ont fourni une quantité record d'électricité en Belgique, selon le gestionnaire du réseau Elia. "Il semble que 2022 sera une excellente année en matière d'électricité produite par panneaux solaires, grâce à la météo et à la hausse des capacités installées", a estimé le gestionnaire.