"Je dois encore faire le taxi pour économiser": l'absence de tarif étudiant pour le Brupass XL sidère les parents en périphérie de Bruxelles

Utiliser tous les transports en commun de Bruxelles avec un seul billet, c'est possible grâce au Brupass. Depuis le 1er février 2021, une version XL existe également pour couvrir un périmètre élargi à 11,5km autour des 19 communes de la capitale. Problème: aucun tarif préférentiel n'existe pour les étudiants dans cette formule, alors que c'est le cas dans le Brupass classique. Une différence qui frustre et, surtout, qui coûte cher à de nombreux parents.

"L'objectif c'était le billet unique mais je dois toujours prendre trois abonnements !" Martine a décidé de presser le bouton orange Alertez-nous afin de raconter sa situation qu'elle considère comme surréaliste. "Nous habitons Wolvertem et ma fille doit se rendre à la KUL Bruxelles où elle passe son master en traduction", explique la mère de famille. "Le souci, c'est que nous nous situons dans la zone du Brupass XL et qu'il n'existe aucun tarif préférentiel pour les étudiants."

Le Brupass XL, qu'est-ce que c'est?

Le Brupass est le nom donné aux titres de transports intermodaux à Bruxelles. Il permet d'accéder à tous les moyens de transports publics en région Bruxelles-Capitale. Avant le 1er février 2021, on parlait de billet MTB ou Jump. À cette date, la SNCB, le TEC, De Lijn et la STIB ont également lancé une formule XL élargissement la zone à 11,5 km autour des 19 communes bruxelloises. Le prix des tickets Brupass XL 'un trajet' et des abonnements est plus élevé que celui du classique, car ce billet couvre plus de territoire.







(c)SNCB

"Je dois parfois aller télétravailler dans un parc pour économiser"

Comme pour tous les abonnements de transports en commun, un tarif préférentiel existe pour les étudiants, mais seulement pour le Brupass, à 52 euros par an. Pour le XL, il n'y a rien de proposé si ce n'est un prix sans réduction de...583€ pour les 12 mois. "Je trouve ça complètement fou", soupire Martine. "Ma fille doit utiliser les réseaux De Lijn, SNCB et STIB pour se rendre sur son campus. Vous imaginez le coût de ces trois abonnements?" La mère de famille paye ainsi 383 euros par an, avec évidemment les avantages étudiants de chaque opérateur. "Et encore, je règle le train par trimestre afin d'économiser la période de blocus et d'examens", explique-t-elle. "Et à ces moments-là, je dois encore faire le taxi pour ma fille." La situation de Martine devient surprenante quand elle doit attendre la fin de l'examen. "Je dois parfois aller télétravailler dans un parc pour économiser et ne pas devoir prendre congé", s'exclame-t-elle. "Je m'installe alors sur un banc, en extérieur. C'est une vraie galère."

Dommage à notre époque où l'écologie est importante

Le cas de Martine n'est pas isolé. Alain nous a également contactés via le bouton orange Alertez-nous pour expliquer sa situation. L'homme de 50 ans a déménagé d'Anderlecht à Sint-Pieters-Leeuw, ce qui a eu un impact sur les déplacements en transports publics de la famille. "Mon fils doit prendre le train de la gare de Ruisbroek jusqu'à la gare du Midi pour se rendre à son école", indique-t-il. "Il doit par la suite prendre le réseau STIB et De Lijn." Le problème, c'est que la première partie du trajet se situe en zone XL. Et comme il n'existe pas de tarif scolaire, Alain s'est résigné à prendre un abonnement à la SNCB en plus du Brupass. "Je paie 120 euros par an pour un trajet de deux arrêts en train", soupire-t-il. "Et seulement 52 euros pour la deuxième partie du voyage pourtant bien plus longue. Je trouve ça un peu dommage à notre époque où l'écologie est importante de devoir toujours payer autant pour se déplacer en transports publics."

Les quatre opérateurs ne se sont pas entendus

Marie Thibaut de Maisières, porte-parole de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, explique que le problème est simple. "Les différentes parties n'ont tout simplement pas réussi à se mettre d'accord sur un tarif étudiant pour la périphérie", dit-elle. "Mais le prix des transports pour les jeunes restent très bon marché à Bruxelles."

Du côté du cabinet du ministre Fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet, on renvoie vers la SNCB pour plus d'informations à ce sujet. La plupart des déplacements entre la périphérie de Bruxelles et le centre se font en effet en train. Marianne Hiernaux, la porte-parole de la société, souligne la relative jeunesse des produits. "Ils ont été lancés le 1er février 2021", rappelle-t-elle. "Nous sommes encore en phase d’analyse, avec les autres opérateurs de transport. Selon les résultats, nous évaluerons la pertinence de développer ce produit pour les étudiants." Une analyse qui prendra également en compte la période de lancement du produit, pendant le covid, durant laquelle il y avait "des habitudes de déplacements fortement modifiées."

À l'heure actuelle, aucun tarif étudiant n'est donc à l'ordre du jour pour le Brupass XL mais une porte reste entrouverte pour l'avenir. Pour Martine, c'est assez peu satisfaisant. "C'est quand même dommage de devoir continuer à payer autant pour le transport des étudiants à Bruxelles", soupire-t-elle.