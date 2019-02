Apple connaitrait le BUG de l'iPhone 7 de Christophe mais ne dédommage PAS: "Je n'ai que des excuses, je suis gras avec ça!"

Victime d'un bug qui a touché certains lots d'iPhone 7 lors d'une mise à jour, un habitant de Dilbeek ne peut plus téléphoner car le micro ne fonctionne plus. Apple serait au courant du bug mais refuse d'indemniser car les deux ans de garantie sont dépassés.

Il y a des centaines de millions d'iPhone en circulation dans le monde. Certaines "fournées" de certains modèles souffrent de petits bugs, d'erreurs de fabrication. La liste est longue, les conséquences plus ou moins graves.

On évoque aujourd'hui un cas précis, celui dont Christophe, de Dilbeek en périphérie bruxelloise, a été victime. Soudainement, alors que j'étais au téléphone avec un ami, mon micro s'est coupé", nous a-t-il expliqué. Impossible de se faire entendre. "J'ai redémarré mon téléphone, je pensais que c'était juste un problème de communication. Le redémarrage a été plus long que d'habitude, comme si quelque chose avait changé".

C'était la dernière conversation de notre témoin de 38 ans sur son iPhone 7, "reçu en décembre 2016 de ma compagne".





Apple aurait reconnu le problème… en interne

Vous l'avez compris en lisant la date: le smartphone de Christophe n'est plus sous garantie. Il n'est pourtant plus vraiment utilisable. "Les 3/4 de mon iPhone fonctionnent toujours: toutes les applications, les SMS, etc. Mais dès que je veux passer un appel, via le téléphone, via WhatsApp ou Facetime, c'est impossible. La communication a lieu par téléphone, mais la personne ne m'entend pas. Donc les appels ne fonctionnent pas, or c'est la base".

Après le constat de cette panne, il a fait une rapide recherche sur internet. "Je suis tombé sur des sites qui évoquaient exactement ce problème, et qui disaient qu'Apple l'avait reconnu dans une note interne. Certains clients, même hors garantie, n'avaient pas dû payer pour faire réparer leur appareil".

Il s'agit du site américain bien informé MacRumors.com, qui évoquait en mai 2018 une "note interne" dans laquelle Apple reconnait le problème de micro sur certains iPhone 7, et des clients dédommagés. Problème lié à une mise à jour qui a fait dérailler le micro.

Hélas, quelques semaines plus tard, le même site précise qu'Apple a décidé de ne plus couvrir ce problème hors garantie, et que la note interne a été supprimée de la base de données. L'entreprise américaine n'a pas l'habitude de commenter les actualités négatives qui la concernent, nous n'avons donc obtenu aucune réponse au niveau d'Apple Benelux.





"On me propose uniquement un échange contre un iPhone 7 neuf pour 350€"

Ces articles de presse en main, Christophe se rend dans la boutique officielle d'Apple en Belgique (la seule, basée à Bruxelles). "Le vendeur me dit qu'il connait le problème, et qu'il ne concerne qu'une série d'iPhone 7. Il est même aller chercher son manager, qui m'a dit que je n'avais vraiment pas de chance, que je n'étais pas le seul et qu'ils avaient fait remonter les dossiers au niveau d'Apple".

Pas de chance pour Christophe, en effet: "Mon téléphone n'est plus sous garantie depuis 1 mois". Il ne peut donc pas exiger qu'on lui remplace. Apple s'est conformé il y a quelques temps à la réglementation européenne en garantissant ses appareils durant deux ans, mais si c'est deux ans et un mois…

Le réparer ? "Ce n'est visiblement pas possible. On m'a donc uniquement proposé un échange contre un iPhone 7 neuf, pour 350€". Ce qui n'est pas vraiment une bonne affaire, et tout le monde y a droit en cas d'échange standard. L'iPhone 7 est sorti en automne 2016, rappelons-le.





"Apple, c'est fini"

Dans l'impasse, Christophe, "fidèle à l'iPhone et à Apple depuis 10 ans", a décidé de laisser tomber la marque à la pomme. "Je l'ai de travers: le problème a été reconnu par Apple, qui a décidé de le nier, même si la garantie a expiré, je devrais avoir droit à un geste commercial. Mais je n'ai que des excuses, je suis gras avec ça !".

Plutôt que d'investir 350€ dans un téléphone de trois ans, il a opté pour une marque chinoise bien connue sous Android. "J'en suis ravi".

Certains pourraient être tentés de parler d'obsolescence programmée par Apple. Rappelons que l'entreprise américaine est celle qui peut se vanter d'avoir les plus "vieux" smartphones, tablettes et ordinateurs en activité à l'heure actuelle. On peut reprocher beaucoup de chose à Apple, mais difficilement sa volonté de traficoter ses appareils pour nous pousser à en changer plus rapidement.