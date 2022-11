"Je veux avertir la population": mordue par une araignée classée "dangereuse" en France, Delphine a toujours une plaie 3 mois plus tard

"Je souhaite juste que la population soit vigilante", explique Delphine. En appuyant sur le bouton orange Alertez-nous, cette habitante de la région de Charleroi a voulu lancer un appel. "Je me suis fait mordre par une araignée classée comme dangereuse en France, la Ségestrie Florentine. Faites attention !". Mais comment cette araignée, souvent localisée dans le bassin méditerranéen, a pu être repérée chez nous ? Explications.

Si certaines personnes y sont totalement indifférentes, un bon nombre de la population se retrouve dans la même peur : celle des araignées. En général, la pire chose qui pourrait arriver à un arachnophobe serait de se faire mordre par l’une d’entre elles. Pour Delphine, ce cauchemar s’est produit il y a quelques mois. Seulement, elle ne s’est pas fait mordre par n’importe quelle araignée…

"En juillet dernier, je me suis fait mordre par une araignée en allant chercher mon chat, coincé dans un buisson sur ma terrasse. Ayant déjà eu une expérience similaire dans ma jeunesse, j’ai directement enlevé le venin avec mes ongles", précise-t-elle. "Seulement, dès le lendemain, j’ai commencé à me sentir mal, à avoir des vertiges et je constatais une grosse trace blanche au niveau de la morsure". Delphine se rend alors chez son médecin qui lui explique qu’il faut "simplement attendre que ça passe" et qui lui affirme que les symptômes qu'elle a pu ressentir sont probablement dus à une allergie au venin.



(c) Alertez-nous

Une morsure particulière

Les symptômes dureront plusieurs mois, et la plaie, trois mois plus tard, est encore visible sur le mollet de Delphine. Déterminée à savoir quelle sorte d’animal lui a infligé une telle morsure, cette Carolo fait alors ses propres recherches. "J’ai creusé, creusé et encore creusé et j’ai finalement trouvé ce que c’était". La coupable ? Une araignée ‘Ségestrie Florentine’, généralement présente dans le bassin méditerranéen. Cette espèce, qui mesure entre 15 et 22 mm, est classée comme une "grosse" araignée. Son venin, bien que parfois nécrosant, n'est heureusement pas mortel.

"Après en avoir parlé avec un arachnologue, il m’a expliqué, qu’en effet, aucune araignée que l’on retrouve habituellement en Belgique n’a la force d’injecter son venin dans la chair humaine de la sorte". Delphine continue ses recherches sur des sites spécialisés, et après avoir écarté les autres possibilités, elle en est sure, c’est cette araignée qui en est à l’origine.



(c) observations.be



(c) observations.be

"J’ai dû effleurer un nid, qu’elle a dû installer dans un de mes buissons, en allant récupérer mon chat", suppose-t-elle. "Et comme elles sont très agressives, elle m’a mordu". D’après les recherches de Delphine, effectuées sur le site spécialisé Observations.be, qui recense les observations d'animaux en tout genre en Belgique par des particuliers, ces types d’araignées affluent depuis la région d’Anvers.

"Près de chez moi, il y a un chemin de fer, et pas très loin une gare. Anvers a un port. Il est possible que les araignées soient arrivées chez nous de cette manière", explique-t-elle.

En cause, le réchauffement climatique ?

Parmi ses hypothèses, Delphine émettait l'idée que suite aux changements climatiques, ces araignées, généralement situées dans des endroits chauds d'Europe, s'habituaient mieux dans notre pays. Koen Vankeer, arachnologue, est d'accord avec ce point, mais temporise : "En fait, cette araignée a déjà été signalée depuis de nombreuses années sur notre territoire. Mais il est vrai que ces derniers temps, de plus en plus de personnes en croisent, surtout au nord du pays".



(c) Observations.be - Carte représentant les régions où la Ségestrie Florentine a déjà pu être observée et photographiée

"Seulement, nous n'avons pas d'indications selon lesquelles il pourrait s'agir d'une espèce importée. Cette araignée, étant présente depuis de nombreuses années sur le territoire, se plaît possiblement mieux grâce au réchauffement climatique et prolifère davantage", conclut le spécialiste.

La "Ségéstrie Florentine" : dangereuse ou pas ?

En ce qui concerne un éventuel danger pour l'humain, l'arachnologue se veut rassurant. S'il admet que la morsure peut être douloureuse, "comparable à une piqûre d'abeille", dit-il, elle ne sera pas un problème pour nous, même si la présence de cette espèce s'intensifie.

"La douleur est problématique, mais temporaire, sauf dans certains cas où cela peut durer un peu plus longtemps, il faut donc s'en méfier. Cependant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter : cette espèce d'araignée n'est pas particulièrement dangereuse".