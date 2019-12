"L'explosion était tellement forte que j’ai pensé à une bombe": des boîtes aux lettres dégradées dans un logement social à Molenbeek

Des jeunes ont endommagé des boîtes aux lettres dans un immeuble social de l’avenue Mahatma Gandhi à Molenbeek, a-t-on appris via le bouton orange Alertez-nous. D’après Rachid (prénom d’emprunt, car il souhaite garder l’anonymat), la bande qui est à l’origine des nuisances dans le quartier depuis le mois de septembre est toujours active.

Nous vous avions parlé il y a quelques semaines des incivilités subies régulièrement depuis le mois de septembre par les habitants des logements sociaux situés avenue Mahatma Gandhi, à Molenbeek. Plusieurs citoyens se plaignaient d’une bande de jeunes qui occupait tous les jours les entrées des immeubles et était à l’origine de dégradations.

À en croire le témoignage de Rachid, les choses ne semblent pas vraiment s’être améliorées: "Rien n’a changé, ça devient encore pire. Jeudi dernier, ils ont fait exploser cinq boîtes aux lettres au bloc 2. On a frôlé le drame", a-t-il indiqué.



La police a dressé un PV



Le Molenbeekois décrit la scène qui a effrayé plusieurs habitants: "L'explosion était tellement forte que j’ai pensé à une bombe. J’ai rien compris. J’ai vu la fumée. Certains ont cru à un attentat. Imaginez s’il y avait eu quelqu’un à côté". La police a été prévenue et elle a dressé un procès-verbal, confirme la zone Bruxelles-Ouest.





Cela fait plusieurs mois maintenant que les dégradations et incivilités se multiplient. Elles sont le fait de plusieurs jeunes, environ une vingtaine, toujours d’après Rachid, et ils vivent eux-mêmes dans les immeubles concernés. "La journée, c’est calme mais ils viennent plus tard vers 17h. Pour eux, c’est comme un jeu, ils trouvent un coin pour faire des conneries. Ils ne pensent pas aux conséquences, c’est grave, et si tu essayes de leur parler, tu reçois des menaces et des insultes", souligne-t-il.



Rachid rapporte un autre épisode survenu dernièrement : "Il y a cinq semaines, un garçon de 15 ans a emprunté la voiture de sa mère. En roulant, il a percuté un poteau et des bennes à ordures. La police est venue, elle a rédigé un procès-verbal. Le gamin a dormi chez lui le soir-même".

"On n'est pas en sécurité"

"Le problème", avance Rachid, "c’est qu’il n’y a pas de sanction, car ils sont mineurs. Ils se sentent intouchables, Ils n’ont aucun respect, ce n’est pas normal."



L’habitant a le sentiment que les choses n’ont pas évolué, "malgré les promesses des autorités" : "Franchement, on en a ras-le-bol, c’est le sujet quotidien pour tous les locataires". L’homme craint que la situation ne dégénère : "On n’est pas en sécurité. Je ne suis pas tranquille, le soir. Chaque fois qu’on entend un ‘boum’, on a peur", confie-t-il.

"On a peur"

Sophie vit dans l'immeuble depuis 20 ans. Elle aussi en a assez de cette situation. "Les problématiques, ce sont les pétards qui ont fait exploser boites aux lettres, c'est le feu dans les poubelles et devant le bâtiment en pleine nuit. Dans les escaliers, vous avez une bande de garçons, quand vous venez vous ne savez même pas entrer, ils ne bougent même pas, si vous ne dites pas pardon... Ils vous regardent. On n'a pas de sécurité. On a peur", raconte Sophie à Benjamin samyn et Thomas Kinet. Cette dernière précise que "la police vient à chaque fois et constate les faits, mais ils repartent. Ils ne savent rien faire de plus", explique l'habitante de l'immeuble.









Contactées, les autorités affirment avoir bien conscience du problème : "Énormément de choses sont mises en place, en concertation avec la police, les services de prévention et la société de logements", explique la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux, qui ne souhaite pas en dire plus, tant "la situation est délicate". Toujours selon les autorités, le Logement Molenbeekois a contacté une série de familles concernées, la société examine les dossiers au cas par cas.