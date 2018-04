"La banque Argenta bloque l'argent de tous ses clients": Caroline est très embêtée par la panne informatique de grande ampleur

Nous l'apprenions ce lundi : la nouvelle plateforme en ligne d'Argenta mise en route lors du week-end pascal connaît de sérieux problèmes techniques. Si tout est censé rentré dans l'ordre, ce mercredi matin, plusieurs personnes excédées ont contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous.

"La banque Argenta bloque l'argent des tous ses clients ! Mon compte est bloqué depuis le week-end de pâques (maintenance prévue) mais depuis, plus moyen d'accéder à rien. Il suffit d'aller lire les commentaires sur leur page Facebook : une dame a sa carte bloquée et n'a pas sur faire ses courses, des indépendants doivent payer leurs fournisseurs, moi je dois payer la crèche de ma fille... Leur solution est qu'on passe en agence pour faire les virements : sauf que les agences ne sont pas en horaires élargis et que tout le monde ne sait pas se déplacer (je suis en chaise roulante suite à une fracture)", nous a écrit Caroline.

Même problème pour Philippe: "après 2 jours d'indisponibilité, le site web de la banque Argenta est de nouveau en panne et donc les clients n'ont toujours pas accès à leur banque".





En cours de résolution, dédommagement envisagé

Tous les problèmes rencontrés par la nouvelle plateforme en ligne d'Argenta devraient être résolus ce mercredi, avait indiqué mardi matin une porte-parole de la banque.

La nouvelle plateforme en ligne d'Argenta a connu de gros problèmes techniques. Le système n'a pas été en mesure de gérer l'affluence après son redémarrage, ce qui a entraîné notamment des retards dans le traitement de virements, par exemple, de salaires. Argenta avait dans la foulée désactivé son application et son site temporairement.

La nuit de mardi à mercredi a été mise à profit pour trouver des solutions, de sorte que tout devrait à nouveau refonctionner normalement dès ce mercredi, disait-on au sein de la banque.

Argenta examine par ailleurs comment, le cas échéant, dédommager ses clients qui auraient pu être lésés, par exemple ceux qui peuvent prouver qu'ils n'ont pas pu exécuter certains virements à la suite des problèmes techniques.

Récemment, suite à une analyse du quotidien L'Echo, Argenta avait été considérée comme la banque la moins chère à plusieurs niveaux.





Un message sur le site d'Argenta

L'entièreté du site d'Argenta redirige vers un message d'excuses. "Argenta prend les problèmes de ces derniers jours très à cœur et a travaillé toute la nuit pour trouver les solutions nécessaires aux difficultés que vous rencontrez. Il y a eu plusieurs interventions cette nuit sur l'infrastructure et même aujourd'hui nous continuons à tester la stabilité de l'environnement software. Nous ne voulons cependant prendre aucun risques et avons dès lors à nouveau déconnecté la Banque par Internet pour donner la priorité aux agences. Nous redémarrerons la Banque par Internet au cours de la journée. l’application mobile sera réactivé en dernier. Nous reconnaissons avoir sous-estimé l'impact et souhaitons présenter nos excuses à nos clients pour cela. Il est important de mentionner que les clients peuvent effectuer des retraits l'argent dans les ATM et des paiements par carte dans le magasin. Les soldes de tous les comptes sont à jour et corrects, les transferts urgents peuvent être effectués chez votre agence Argenta".