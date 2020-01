"La magie des soldes chez MediaMarkt": la pratique dénoncée par Boris est-elle légale et honnête?

"Vous consultez un article sur leur site la veille des soldes (NDLR: le jeudi 2 janvier) et êtes intéressé par l'achat d'un smartphone affichant le prix de 222,00€ et lors du lancement des soldes (NDLR: ce vendredi 3 janvier), ce même smartphone affiche toujours 222,00€ avec au dessus un prix barré à 289,00€. Cette pratique est-elle bien légale et surtout honnête?", questionne Boris via le bouton orange Alertez-nous, soumettant deux captures d'écran du smartphone soldé (voir ci-dessus et au bas de cet article) en guise de preuve de ce qu'il avance.

Nous avons appelé Mediamarkt afin d'obtenir des explications. Le leader de la grande distribution de produits électro en Belgique assure qu'il respecte rigoureusement la réglementation belge sur les soldes.

Quelles sont ces règles auxquelles doit se soumettre Mediamarkt et n'importe quel autre commerce pour les soldes ?

Le prix barré ne pouvait pas être affiché hier

Concernant le prix barré, Mediamarkt nous apprend qu'il ne peut être affiché que le premier jour officiel des soldes. Cette année, c'est aujourd'hui, ce vendredi. Mediamarkt avait déjà changé hier sur son site internet le prix du smartphone, le faisant passer de 269 euros à 222 euros. Mais il devait attendre aujourd'hui pour afficher les prix barré.

Le prix barré peut être le prix le plus élevé des trois derniers mois

Si vous avez lu attentivement, vous aurez donc vu que le prix est passé hier de 269 à 222 euros. Or, le prix barré qui est affiché aujourd'hui est de 289 euros, soit 20 euros de plus. Y a-t-il eu tricherie ? La réponse est non. Janick Desaedeleer, la responsable presse de Mediamarkt, nous éclaire sur un autre point du règlement des soldes : pour le prix barré, un commerce peut afficher le prix le plus élevé auquel a été vendu le produit pendant les trois derniers mois. Et le smartphone a bien été vendu par Mediamarkt à 289 euros au cours des trois derniers mois.

Les concurrents se surveillent, les prix changent tout le temps

Le géant de l'électro insiste sur un aspect: les prix varient tout le temps. Ils peuvent parfois changer jusqu'à plusieurs fois dans une même journée. Qu'est-ce qui justifie ces variations incessantes ? Mediamarkt répond que la société surveille de près les prix de la concurrence et s'adapte par rapport à ceux-ci. Un département entier se charge de ce travail. Si, par exemple, un concurrent effectue une promo sur un smartphone, Mediamarkt adaptera sans doute le prix de ce smartphone chez lui aussi. Et lorsque la promo chez le concurrent sera terminée, il est fort possible que le prix remontera aussi chez Mediamarkt. Ainsi, le prix varie tout le temps.

La responsable presse de Mediamarkt nous a énuméré les variations de prix du smartphone pointé du doigt par Boris au cours des derniers mois. Celles-ci étaient particulièrement nombreuses. Une certitude, précise Mediamarkt: le prix de solde du smartphone à 222 euros est, lui, le prix le plus bas pour cet appareil des trois derniers mois.