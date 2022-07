"Mon oncle vient de se faire voler ses lunettes par...un renard": Inès raconte cette apparition surprise lors d'un barbecue à Uccle

Inès n'en revient pas. Via le bouton orange Alertez-nous, elle nous raconte une anecdote vécue ce samedi 9 juillet à Uccle. Alors que sa famille est réunie autour d'un barbecue sur la terrasse, un renard survient dans le jardin. "Il est venu incognito et a volé les lunettes qui étaient sur la table, donc attention sur la commune d'Uccle", rigole Inès.

Comme nous l'expliquions dans un précédent article, apercevoir un renard roux dans les milieux urbains est de plus en plus fréquent. Originaire de la campagne, le petit animal est aujourd’hui présent en nombre un peu partout à Bruxelles, où il a vite réussi à s’adapter à l’environnement. Il y a trouvé de la nourriture en suffisance (notamment les déchets dans les poubelles). En général, maître Goupil se promène la nuit. Il peut s’aventurer dans les jardins, les parcs et les rues.

"C’est impossible de chiffrer la population des renards dans la capitale. Nous ne disposons d’aucun chiffre", indiquait un naturaliste du département biodiversité de Bruxelles Environnement en septembre 2020. "On sait qu’ils apprécient particulièrement les communes avec jardins qui sont plus aptes à recevoir les terriers. Pour la femelle, un abri de jardin est un luxe inouï car il lui permet de mettre ses petits, qui n’ont pas encore de poils les premiers jours, à l’abri de la pluie", expliquait le spécialiste. "Par contre, les parcs ne sont pas fort utilisés par les renards pour leurs terriers parce qu’il y a souvent beaucoup de chiens", ajoutait-il.

Ne pas les nourrir

Selon Bruxelles Environnement, ce petit mammifère n’est pas dangereux: "Depuis la nuit des temps, le renard a mauvais presse. Ce n’est pourtant pas mérité. Différentes études révèlent à cet égard que les renards bruxellois sont sains et n’ont pas par nature un comportement agressif vis-à-vis des animaux domestiques ou de l’homme". Le renard roux est d’ailleurs une espèce de mammifère sauvage strictement protégé. Et l’une de ses caractéristiques est son caractère peu farouche, soulignait l’institut bruxellois.

Concernant la rage, la maladie est éradiquée en Belgique depuis 20 ans. La population des renards de la capitale est par ailleurs souvent contrôlée pour vérifier qu’ils ne sont pas porteurs de maladies. Pour éviter une augmentation artificielle de la population des renards dans la capitale, Bruxelles Environnement rappelait qu’il est crucial de ne pas volontairement leur donner à manger.