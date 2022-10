"Nous allons tous finir sous les ponts": Delphine tire la sonnette d'alarme après avoir reçu ses factures d'énergie

"Aidez-nous !!!!!!", écrit Delphine après avoir poussé le bouton orange Alertez-nous. Cette mère de famille a souhaité tirer la sonnette d'alarme après avoir reçu son décompte de gaz et d'électricité. "C'est un appel de désespoir que je lance..."

Pourtant, le décompte apportait une nouvelle positive : Delphine retouche 568,59 euros. Mais la nouvelle n'est pas arrivée seule et Luminus, son fournisseur d'énergie, lui demande un acompte pour le mois prochain d'un montant presque deux fois plus élevé. "Je suis à 930 euros pour le gaz et presque 300 euros pour l'électricité", explique-t-elle.





"J’ai contacté Luminus tout de suite. On m’a dit que c’était possible de baisser un peu, mais qu’avec les prévisions, je leur devrais 10.000 euros l’année prochaine."

"Quand nous avons emménagé au mois de mai 2019, nous payions 250 euros par mois d'acompte. Aujourd'hui, on nous en demande quasiment 1200", se désespère Delphine qui assure qu'elle a "toujours retouché" depuis les 11 ans qu'elle vit avec son mari.

Devant une telle facture, Delphine et son mari son désemparés. Pourtant, "on n'a vraiment pas des salaires médiocres", détaille Delphine, gestionnaire de dossier dans une banque. Son mari travaille chez Infrabel. "Je me mets à la place des personnes qui sont en plus grande difficulté", déplore la maman de deux enfants.

On essaye de trouver toutes les astuces

Face à l'inflation galopante, l'avenir incertain donne des craintes à Delphine. "C'est inquiétant pour nos enfants". "Entre le prix du carburant, du gaz, de l'électricité et les courses (sans compter l'augmentation d'autres factures comme le revenu cadastral...) nous allons tous finir sous les ponts."

Pour trouver des solutions, la famille "prend des douches plus rapides. Je n'ai pas encore rallumé mon chauffage. D'habitude, on le fait fin septembre, mais je vais essayer de retarder le plus possible". "On essaye de trouver toutes les astuces", confie encore Delphine.

"Le prix a plus ou moins fait x6"

Contacté par la rédaction, Luminus a pu apporter d'avantages d'explications sur le cas de la famille de Delphine.

Pour la consommation d'électricité, "le client a un tarif comfy (tarif fixe) qui a été renouvelé en mai 2022", précise Nico De Bie, le porte-parole de l'entreprise. "Comme on peut le constater ci-dessus, son prix a +- fait x4 aussi bien pour le jour que pour la nuit".

"Dans son prochain décompte (aout 2022 – aout 2023), il y aura également une période de quelques mois au futur tarif qui risque d’être encore plus élevé en sachant que le prix de septembre est de 0,83 €/kWh TVAC en jour et de 0,70 €/kWh TVAC en nuit (environ x10 par rapport à son prix précédent). C’est donc également pris en compte dans la réestimation de l’acompte", précise-t-il encore.

Pour la consommation de gaz, "le client a un tarif comfy (tarif fixe) qui a été renouvelé en avril 2022. Comme on peut le constater (prix HTVA), son prix a +- fait x6."





Dans son prochain décompte (aout 2022 – aout 2023), il aura également une période de quelques mois au futur tarif qui risque d’être encore plus élevé en sachant que le prix de septembre est de 0,33 €/kWh TVAC (environ x 15 par rapport à son prix précédent). C’est donc également pris en compte dans la réestimation de l’acompte. Son acompte qui était à 280 €/mois a été réestimé à 970 €/mois."

"Je suis bien conscient des difficultés des Belges confrontés à une augmentation sans précédent de leur facture énergétique, en raison des prix internationaux de l'énergie, en hausse depuis plus d'un an", ajoute le porte-parole.

"Le producteur d'électricité ou fournisseur d'énergie que nous sommes n’a, lui non plus, aucun impact sur les prix des marchés internationaux, mais chacun d’entre nous peut en revanche influencer la demande."

"Cependant, je dois noter ici que la consommation de gaz de ce client est le double de celle d'une famille moyenne, sans que l'on ne sache pourquoi", conclut le porte-parole de Luminus.