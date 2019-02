"On est à NEEEW YOOOOORK": Charly, jeune styliste belge, nous fait vivre les coulisses de "sa" Fashion Week (vidéo)

La tension monte pour Charly, un bruxellois de 27 ans qui va présenter aujourd’hui et demain sa première collection à la Fashion Week new-yorkaise. Via ses réseaux sociaux, le jeune styliste nous fait vivre les coulisses de son aventure dans la Big Apple.

Nous vous parlions il y a quelques semaines de Charly Nzogang, un jeune styliste fraîchement diplômé de la Haute École Francisco Ferrer, qui a été sélectionné pour participer à l’une des plus importantes semaines de la mode, celle de New York.



L’Anderlechtois de 27 ans a été repéré par une institution britannique parmi plus de 8.000 créateurs. Une immense surprise pour Charly et sa famille, le Bruxellois est très proche de sa mère et de ses trois petits frères.



Le jeune styliste s’est envolé pour New York dimanche dernier. Entre visite de la ville et rendez-vous professionnels, Charly vit déjà ses "premiers stress".



"On est à NEEEW YOOOOORK", chantonne Charly sur un air bien connu d’Alicia Keys. Depuis un rooftop, le styliste explique qu’il est bien arrivé. Il y a deux jours, il a reçu son badge officiel de la Fashion Week: "C’est pour bientôt", dit-il.



Et c’est déjà pour aujourd’hui, le jeune styliste entend bien faire rayonner les couleurs de la Belgique… Il va présenter six tenues issues de sa première collection : des vêtements très amples, over-size, souvent faits de superposition et inspirés de l’univers des mangas.