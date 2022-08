Arnaqué en ligne en achetant des pneus, Frédéric s'étonne de l'inaction de la justice: "Ils ont dit qu'il y avait trop de dossiers du genre"

En voulant acheter des pneus sur Internet, Frédéric se retrouve en proie à une arnaque en ligne. Mais difficile pour les enquêteurs de retrouver les escrocs... Aucune suite ne sera donnée à sa plainte. Pour quelles raisons ? Police spécialisée et avocat nous répondent.

Frédéric a décidé d'appuyer sur le bouton orange Alertez-nous, après avoir été victime d'une arnaque bien rodée. Une offre pour des pneus lui a paru alléchante: "on pouvait en avoir quatre pour le prix de trois" nous explique-t-il. Ce que Frédéric n'a pas remarqué, c'est que l'adresse du site n'était pas la bonne.

Le Léglisois finit par payer, en tout, 250€ : "Quand je reçois le document, je constate que ça n'a plus rien à voir avec les pneus, mais que je viens de souscrire pour 250€ d'achat de Bitcoins", une monnaie virtuelle. Interloqué, Frédéric se rend sur son compte en banque, et voit un virement effectué à une tierce personne, en Australie.

Il s'empresse alors de contacter sa banque, mais il est déjà trop tard : "Ils m'ont dit que 'comme vous avez fait le payement, on ne peut plus rien faire'". Suite aux recommandations de sa banque il contacte alors la police, et dépose plainte. Il prend soin de spécifier tous les détails qu'il a, dont les noms prétendus des personnes qui l'ont arnaqué. Un dossier classé sans suite

Près de deux semaines plus tard, une lettre du ministère public lui arrive. Celle-ci indique que le dossier a été classé sans suite : "J'ai téléphoné au parquet, et là on m'a dit qu'il y avait trop de dossiers dans le genre, trop d'arnaques, et qu'il n'y aura pas un délai raisonnable pour le traiter". Le parquet lui aurait également expliqué que les escrocs se trouvant en Australie, l'enquête coûterait trop cher à la justice.

Pour Frédéric, c'est le choc : "La justice les laisse faire, en fait !" se dit-il, "on dit toujours qu'il faut se tourner vers la justice et leur faire confiance, mais au final ils classent les dossiers". Il ne comprend donc pas pourquoi la justice ne tente pas de mettre fin à ces escroqueries, au lieu de continuellement classer les dossiers sans suite.



Le "Federal Computer Crime Unit" est le département de la police en charge des arnaques sur internet. Son commissaire, Olivier Bogaert, travaille fréquemment sur des dossiers d'escrocs en ligne, mais ils sont particulièrement compliqués à traiter : "D'abord il faut que la personne se présente pour faire sa plainte avec un maximum de documents liés à l'activité de l'auteur, (…) ce qui permettra, éventuellement, de remonter vers les données techniques associées à l'escroc", explique Olivier Bogaert, "le soucis, c'est que les auteurs, souvent, utilisent un VPN. Ce logiciel leur permet de masquer leur adresse authentique, ce qui rend difficile les investigations".

Les escrocs se trouvant généralement à l'étranger, le Federal Computer Crime Unit doit travailler avec les services de police d'autres pays : "Quand on est en Belgique, on a Europol, pour l'ensemble de l'Union Européenne. Malheureusement, s'il faut faire des procédures longues par rapport à des pays lointains, où il n'y a, par exemple, pas de procédures existantes, là on est coincés dans notre enquête", justifie le commissaire. "Il y a des priorités en matière criminelle"

Lorsque ces dossiers sont aussi compliqués, généralement, ils n'aboutissent pas. "Les montants ne sont pas toujours très importants et au niveau du parquet, il y a des priorités en matière criminelle", explique l'avocat pénaliste Antoine Chomé. Les dossiers comme celui de Frédéric, qui ne concerne "que" 250€ sont donc généralement classés sans suite : "Il manque des effectifs pour pouvoir suivre ces dossiers. Seuls les dossiers de grosse ampleur, où on voit qu'il y a un modus operandi qui est identique pour de nombreuses victimes, suscite l'attention du parquet" précise-t-il.

Faut-il alors encore porter plainte lorsque l'on est victime d'une escroquerie sur internet ? "Il faut toujours déposer plainte, parce que même si, dans un premier temps, ce n'est pas suivi de faits, le parquet va pouvoir recouper les informations. Si une centaine de personnes ont été victimes du même type escroquerie, le parquet va sans doute décider de dégager les effectifs pour identifier les auteurs de ces faits, et essayer d'obtenir leur poursuite",insiste Antoine Chomé.