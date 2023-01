"Beaucoup de PIÉTONS utilisent leur téléphone en traversant sans regarder": faut-il sanctionner ce comportement "dangereux"?

Danièle, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, s'agace d'un comportement fréquent des piétons sur la route. Utiliser son smartphone en traversant aux passages piétons devrait pouvoir être sanctionné selon elle. Car distraits, certains ne se rendent même pas compte que le feu est au rouge et qu'ils s'exposent ainsi à de graves accidents de la route.

Chaque jour, des conducteurs sont verbalisés pour utilisation de leur GSM au volant. Selon les dernières données de Vias, un conducteur sur 50 utilise son GSM ou d'autres appareils électroniques sans kit mains libres au volant.

Ça m'est déjà arrivé de devoir freiner brutalement.

Face à cela, Danièle, 66 ans, nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Elle s'interroge : "Beaucoup de piétons utilisent leur GSM en traversant sans même regarder s'il y a des voitures qui passent. Pourquoi ne pas les 'punir' aussi?". Cette pensionnée, qui réside à Gozée (Thuin, province du Hainaut) rapporte avoir déjà été surprise par des piétons traversant "sans même regarder. "Ça m'est déjà arrivé de devoir freiner brutalement parce qu'un piéton traversait sans regarder avec son GSM à la main. Les piétons se prennent pour les rois de la circulation parfois", s'exclame-t-elle.

Un comportement pas interdit par le Code de la route

Selon une étude rapportée dans le Digital 2021 Global Overview Report, près de 9 Belges sur 10 possèdent un smartphone. Les Belges passent en moyenne 2h05 connectés par jour.

Organiser des contrôles à tous les passages piétons, ça semble compliqué.

Concrètement, pour les piétons, utiliser son téléphone en traversant un passage piéton n'est pas interdit par le Code de la route. "On pourrait l'interdire dans le Code de la route comme on l'a fait pour les conducteurs mais ce serait très difficile à faire appliquer avec des sanctions. C'est vraiment une infraction qui doit être constatée en flagrant délit. Donc ça veut dire qu'on devrait organiser des contrôles à tous les passages piétons, ce qui semble compliqué", réagit Belinda Demattia, porte-parole de l'Agence wallone pour la sécurité routière (AWSR).





Selon un sondage réalisé par l'agence pour la Sécurité routière (sur un échantillon de 1.000 personnes interrogées), au moins un Wallon sur deux concède parfois traverser la route en regardant son téléphone, bien souvent pour consulter un message ou surfer sur le web. Selon ce même sondage, les jeunes sont les principaux concernés. 88% des personnes qui avouent traverser les passages piétons en manipulant leur GSM ont moins de 35 ans. Et inversement, 55% des personnes qui ne le font jamais ont plus de 54 ans.

C'est un comportement qui peut amener à d'autres infractions.

Bien que ce comportement ne soit pas interdit par le Code de la route, il peut tout de même être sanctionné dans certains cas comme le rappelle Mathieu Vanvarenbergh, chef du service circulation de la Zone de Police de Woluwé Saint-Pierre. "Il n'y a pas d'article prévu dans le code de la route. Néanmoins, c'est un comportement qui peut amener à d'autres infractions. Par exemple, un individu qui utilise son GSM lorsqu'il traverse alors que le feu est rouge. Dans ce cas-là, l'infraction est de traverser lorsque le feu est rouge", explique-t-il. De la même façon, un piéton distrait par son GSM peut dévier de sa trajectoire et ainsi se retrouver sur le bas-côté à la place du trottoir. Et cela constitue bel et bien une infraction au Code de la route.

Sur la zone de Police de Woluwé-Saint-Pierre, 15% des blessés dans des accidents de la route sont des piétons. Et concrètement, traverser un passage piéton en étant distrait par son téléphone portable présente de réels risques. Cela peut interférer avec le processus de décision qui se met en place au moment de traverser, et donc potentiellement augmenter le risque d'accident.

Un piéton distrait peut ignorer que le feu est rouge et ainsi traverser sans avoir pris conscience des risques qu'il encourt. "On s'aperçoit que les gens qui font ça traversent plus lentement. Ils traversent aussi plus souvent quand un véhicule approche, et se mettent très en danger. Le risque est d'avoir un accident avec une voiture où ce sera beaucoup plus grave pour le piéton", souligne Belinda Demattia.





À noter que le nombre d'accidents impliquant des piétons augmente entre les mois d'octobre et mars. Cela s'explique notamment par le manque de visibilité, la faible luminosité et des nuits qui sont plus longues. Comme le rappelle l'AWSR, les chances de survie d’un piéton lors d’un accident avec un véhicule varient fortement en fonction de la vitesse d’impact :

À 30 km/h, le risque de décès du piéton est de 2%

À 50 km/h, 10%

À 70 km/h, 40%

Au-delà de 80 km/h, l’impact est presque toujours fatal

Du côté de la police comme de l'agence wallonne de la sécurité routière, on prône la prévention. Le but étant que chaque usager de la route prenne conscience des dangers auxquels il s'expose s'il se comporte dangereusement. "On essaie d'induire des comportements positifs aux piétons par le biais de formations dans les écoles, de distribution de tracts", éclaire le policier Mathieu Vanvarenbergh.