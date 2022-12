"RECEVOIR 2 tablettes de chocolat coûte 42,50€": la déception de Daisy pour obtenir un cadeau d'une amie suisse

Daisy a célébré ses 78 années. Pour l'occasion, son amie de longue date, Michèle, a tenu à lui faire parvenir un petit présent depuis la Suisse. "Dans un monde où les mauvaises nouvelles pleuvent et où la violence est monnaie courante, cela fait chaud au cœur de constater que la gentillesse et l’amitié subsistent encore", nous confie Daisy.

Son amie Michèle lui apprend via WhatsApp qu'un cadeau va lui arriver prochainement. Elle patiente donc sereinement jusqu'à...la réception d'un message de bpost. "Le 19 novembre, on m'indiquait qu'un envoi qui m'était destiné était arrivé en Belgique. Mais le colis est soumis aux frais de douane. On me demandait de payer 17,73€ avant le 4 décembre. Recevoir 2 tablettes de chocolat de Suisse revient à 42,50€", nous raconte Daisy.

À la réception de ce message, Daisy se questionne. "Le colis contient des chocolats à 19 francs suisses (soit 19,32€). Mon amie avait déjà payé 20 francs pour l'envoi et 5€ pour la douane", décrypte l'habitante de Montigny-le-Tilleul. À cela, s'ajoutent donc 17€ exigés par bpost. "Je trouve violent le fait que quand on vous fait un cadeau qui vient hors UE, on doit payer pour le recevoir. Avant, pour Noël, on avait l'habitude de s'envoyer des colis, mais maintenant, on n'ose plus", raconte Daisy.

Plusieurs conditions pour être exempté de frais d'importation

La règle est claire. Si un colis est expédié depuis un pays hors de l'Union européenne, il est soumis à des formalités douanières. Lorsqu'un colis arrive sur le territoire national, il doit obligatoirement passer par la douane belge. Des vérifications sont ensuite effectuées par bpost qui s'assure que tous les frais ont été réglés.

Des frais d'importation s'appliquent lorsque les colis proviennent de pays hors Union Européenne. Dans certains cas, il est possible d'en être exempté. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un cadeau reçu par l'un de vos proches. Plusieurs conditions sont à remplir pour qu'un envoi hors UE soit considéré comme un cadeau :

Il est envoyé par un particulier et non une boutique en ligne

Sa valeur ne dépasse pas 45€

Le colis ne contient pas des alcools, parfums, eaux de toilette, tabac et produits du tabac

L'expéditeur a réglé les frais d'envoi

Dans ce cas-ci, l'expéditeur doit mentionner qu'il s'agit d'un cadeau lorsqu'il complète le formulaire de douane.

Les chocolats de Daisy remplissent pleinement les conditions MAIS aucune mention de cadeau n'a été faite dans le formulaire de douane. Lorsqu'elle se renseigne, Daisy comprend ce qu'il s'est passé. Lorsque son amie Michèle s'est rendue à la poste suisse pour faire partir son colis, il y a visiblement eu un problème lors de la procédure. "D'habitude, elle remplit un petit papier vert où elle indique que c'est un cadeau. Et donc il n'y a rien à payer à la réception. Mais là, le postier qui a pris en charge sa demande ne l'a pas mentionné", explique Daisy.

C'est précisément cette omission qui explique le fait que bpost demande à l'habitante de Montigny-le-Tilleul de s'acquitter de frais d'importation. Après plusieurs contacts auprès de bpost, Daisy serait parvenue à obtenir l'annulation de ces frais. En effet, il est possible de contester les frais d'importation via un formulaire disponible sur le site de bpost. Pour l'heure, Daisy attend encore la réception de ses chocolats suisses qu'elle chérit tant. À noter qu'en 2021, quotidiennement, bpost prenait en charge entre 5.000 et 10.000 colis provenant de pays situés en dehors de l'Union européenne.