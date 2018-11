"Ça me réveille la nuit": survols incessants des communes du nord de Bruxelles par des avions à basse altitude depuis quelques jours

Plusieurs communes bruxelloises sont intensément survolées depuis ce week-end en raison de deux événements particuliers. D’après le service de médiation de l’aéroport, il s’agit d’une configuration exceptionnelle.

"Ça me réveille la nuit", Gérard, un habitant de Berchem-Sainte-Agathe, nous a décrit via le bouton orange Alertez-nous la situation qu’il vit depuis quelques jours. Et il n’est pas le seul. Il y a, dit-il, "des nuisances considérables ces derniers jours pour les habitants de plusieurs communes survolées à basse altitude". Les avions passent, d'après lui, "toutes les 3 minutes, à la queue leu leu et 24h24".



Bruits et vibrations, les désagréments qu’il qualifie d’extrêmement perturbants ont commencé le week-end dernier. Ils résultent d’un changement de piste pour les atterrissages à l’aéroport de Bruxelles. Quand peut-on espérer un retour à la normale ?, se demande anxieusement le Bruxellois qui déplore avant tout le manque d’information préalable.





Les faits



Depuis samedi, la conjonction de deux événements a provoqué un changement dans l’utilisation des pistes d’atterrissages de l’aéroport de Bruxelles : la météo et la réalisation de travaux. Il y a eu des travaux de rénovation sur les pistes 07 droite et 25 gauche, travaux à présent terminés. Et la météo, plus particulièrement le vent, est également à l’origine d’adaptations.



Renseignements pris auprès du Service de médiation du Gouvernement fédéral pour l’aéroport de Bruxelles-National: la piste 07 gauche est bien utilisée pour les atterrissages avec comme conséquence un survol beaucoup plus intense de la région bruxelloise, notamment des communes de Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg et Schaerbeek.



Il s’agit d’une configuration exceptionnelle en raison de la présence d’un vent relativement fort d’est.





L’influence du vent : explication



Le principe : les décollages et les atterrissages se font face au vent, donc dès que le vent change de côté, on change de piste. Le service de médiation précise que l’année dernière à la même époque, c’est-à-dire aux mois d’octobre, novembre et décembre, il n’y a pas eu de déviation pour cette raison. A l’aéroport de Bruxelles, le vent souffle généralement du sud-ouest.



En clair, depuis ce week-end vu la météo, les avions atterrissaient sur la piste 07 gauche, les nuisances sonores étaient donc reportées principalement sur les communes bruxelloises densément peuplées.

Contactées, les autorités communales de Schaerbeek confirment avoir reçu quelques plaintes de citoyens liées aux nuisances des avions.



Dans la configuration classique (qu’on retrouve si le vent d’est faiblit), les décollages se font en piste 25 droite et les atterrissages en pistes 25 droite et 25 gauche. Et il y a en conséquence plus de nuisances sur la région flamande, Bruxelles est moins exposée.





A quand, un retour à la normale ?



Le retour à la normale est difficile à prévoir avec certitude. D’après les dernières prévisions, le vent d’est devait faiblir dans la soirée d’hier. Sauf grand changement climatique de dernière minute, les pistes 25 droite et 25 gauche devraient donc être utilisées à nouveau pour les atterrissages dès aujourd’hui. Les désagréments ressentis par de nombreux Bruxellois, comme Gérard, devraient donc s'estomper. Toutes les informations sur le trafic aérien de l’aéroport de Bruxelles se trouvent sur les sites batc.be et airportmediation.be.