Adepte du zéro déchet, Marie-Chantale reçoit un courrier surprenant de sa commune car elle ne jette pas assez: "On me menace d'une amende"

Une habitante de Ans met tout en oeuvre depuis plusieurs années pour limiter les déchets. D'où sa grande surprise et surtout son mécontentement, quand elle a reçu un courrier lui indiquant qu'elle risquait une amende car elle n'utilisait pas les poubelles à puce de la commune. Les autorités expliquent cette démarche qui s'intègre dans le cadre d'une campagne.

Grande adepte du tri des déchets, Marie-Chantale (prénom d'emprunt) était "hors d'elle" quand elle a reçu un courrier "insupportable" de la part de la commune de Ans (province de Liège).

L'Ansoise fait partie des Belges qui veulent se rapprocher un maximum du zéro déchet. Elle ne comprend dès lors pas la démarche des autorités communales, qui ont remis en question l'évacuation de ses déchets, notamment via la poubelle à puce.

"Je trie tout et je ne vais pas passer mon temps à me balader dans les rues pour trouver un endroit où cacher mes déchets", dit-elle, après avoir contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.

"Je me sens harcelée, c'est n'importe quoi. Je dois me justifier tout ça parce que je n'ai pas de déchets. On me menace d'une amende, si je ne me justifie pas. Je suis hors de moi. C’est à eux de voir si c’est vrai. Ce n’est pas à moi de me justifier. On fait de notre possible et c’est très désagréable. C’est de l’injustice, c’est insupportable. J’ai tout trié, j’ai un compost dans mon jardin, je fais de mon mieux. Je n'ai pas de déchets parce que je trie tout simplement", insiste-t-elle.

Une lettre remet en question son tri de ses déchets

Mais quel est ce courrier de la commune liégeoise qui a mis Marie-Chantale en colère? Voici son contenu:

"Après vérification, nous constatons que vous n’utilisez pas ou très peu le(s) conteneur(s) dont vous êtes titulaire. Dans ce contexte, la question se pose inévitablement de savoir comment vous procédez à l’évacuation régulière de vos déchets. Afin de répondre à cette question, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec le service de l’environnement par téléphone.

Pour rappel, vous payez un service minimum (taxe annuelle) qui comprend, sans aucun supplément : un quota de 55kg par habitant et par an pour les déchets résiduels, un quota de 60 kg par habitant et par an pour les déchets organiques, un quota de 30 levées par an.

Nous vous rappelons que tout abandon de déchets constitue une infraction et est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 350 euros, outre le coût réel de l’enlèvement du dépôt par les services communaux."

A LIRE AUSSI > "Reine du zéro déchet", Marie-Paule a reçu un étonnant courrier de la commune de Rixensart: "J'étais sur mon derrière"

Si Marie-Chantale a mal accueilli ce courrier, elle peut être rassurée, elle ne recevra pas d'amende. Elle nous a dit quelques jours plus tard avoir eu une discussion constructive (dont elle n'a pas souhaité dévoiler le contenu) avec la commune d'Ans. Cette dernière nous explique que cette lettre fait partie d'une campagne de sensibilisation.

C'est la première fois que ce courrier est utilisé

"C’est la première fois que ce courrier spécifique est utilisé dans le cadre de ladite campagne. 1300 courriers ont été envoyés et plus ou moins 750 réponses nous ont été adressées", précisent les autorités. "Dans certains endroits de la Ville, les déchets clandestins sont récurrents. Nous avons donc décidé d’envoyer une lettre aux citoyens ne produisant pas plus de 5kg/an/habitant de déchets ménagers résiduels (feuille d’aluminium, emballage composé de deux matières inséparables, poussières d’aspirateur, vieux objets cassés / usés qui ne vont pas dans une fraction recyclable des écoparcs… à mettre dans les conteneurs noirs) afin de nous expliquer, comment ils évacuaient ce type de déchet."

"Certains sont les champions du tri", reconnait la commune

La Ville, qui n'a pas commenté la situation de Marie-Chantale, dit avoir tiré de "riches enseignements" de cette action menée auprès de ses habitants.

"Certains sont les champions du tri et doivent être félicités. Trier efficacement est possible", souligne-t-elle. "D’autres expliquent par contre utiliser, par exemple, les poubelles publiques, y compris pour les déchets organiques. Cette pratique doit cesser car les poubelles publiques ne sont évidemment pas destinées à recevoir les déchets organiques ou résiduels des ménages. Des situations particulières ont pu être régularisées. Des nouveaux habitants découvrent la formule du tri et doivent s’y adapter…"

Des amendes sont-elles parfois données ? La commune répond qu'il n’y aura pas d’amende suite à ce courrier car ce n’est pas son objectif. "Toutefois, régulièrement les agents constatateurs en environnement sont envoyés sur les lieux de dépôts clandestins afin de fouiller les sacs, trouver des preuves et identifier les personnes à l’origine de cet acte. Un PV n’est adressé qu’aux personnes clairement identifiées dans le respect de la loi sur les sanctions administratives."

Comment fonctionnent les poubelles à puces à Ans? Depuis le 1er janvier 2021, la Ville est donc passée au système des conteneurs à puce et il existe deux conteneurs différents.

- Un conteneur de couleur noire destiné aux déchets ménagers résiduels (DMR) : on y dépose les déchets qu’on ne sait pas trier (feuille d’aluminium, emballage composé de deux matières inséparables, poussières d’aspirateur, vieux objets cassés/usés qui ne vont pas dans une fraction recyclable des écoparcs…)

Lorsqu’il y a une plus grande concentration d’immeubles à appartements : des conteneurs collectifs enterrés (CCE) ont été installés. Les citoyens ont reçu un badge à la place du conteneur noir.

- Un conteneur vert destiné aux déchets organiques : déchets de cuisine, mouchoirs, serviettes en papier, carton souillé (ex carton de pizza),…

Un quota de kilos et de levées est par ailleurs prévu dans la taxe socle de la commune: DMR (55kg/an/habitant), Organique: 60kg/an/habitant, 30 levées par an pour les deux conteneurs. Pour les personnes utilisant un Conteneur Collectif Enterré (CCE) seul les kilos sont pris en compte.

La taxe socle comprend également le ramassage des sacs bleus, des papiers/cartons, l’accès aux bulles à verre, aux bulles à vêtements et à l’écoparc.

Ans organise également, chaque année, par quinzaine, le ramassage gratuit des déchets verts entre avril et novembre tandis que le ramassage des encombrants est confié à la Ressourcerie, entreprise de réinsertion par le travail. Les cinq premiers mètres cubes d’encombrants annuel/habitant sont ramassés gratuitement.

Presque moitié moins de déchets par personne dans les communes avec des poubelles à puce