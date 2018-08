Alain se fait voler le pare-chocs et le hayon de sa voiture, son assurance refuse d'intervenir : "Ce n'est pas comme si on m’avait volé mon porte-vélo!"

Un matin, cet Anderlechtois a découvert la voiture qu'il venait de finir de payer complètement saccagée. Il était persuadé que sa compagnie d'assurance allait intervenir, mais celle-ci a, selon lui, joué sur les mots d'une clause du contrat pour tenter de ne pas le rembourser.

Alain, un biologiste technicien de 46 ans dans un hôpital bruxellois, était l'heureux propriétaire d'un Nissan Qashqai. Était, car ce qu'il restait de sa voiture a été vendu après qu'elle a été vandalisée et que des éléments ont été volés, tout cela juste devant son domicile. Et la réaction de sa compagnie d'assurance Partners n'a pas vraiment été à la hauteur de ses espérances, ce qu'il a dénoncé via notre bouton orange Alertez-nous.

"J’ai reçu un mail de l'assurance qui ne couvre pas les frais en raison d'une clause dans leur contrat. Mais selon moi, l’interprétation de l'assurance est totalement fausse", nous a-t-il écrit.

Tout a commencé un matin de mai, alors que sa voiture était garée devant chez lui, dans une rue calme d'Anderlecht. À 7 heures ce jour-là, Alain découvre son véhicule dans un triste état : "On a volé mon pare-chocs avant, la totalité du hayon, et cassé la porte et la vitre passager. Ils ont essayé de casser la vitre mais comme il y avait des films anti-effraction sur les fenêtres, ils n'y sont pas arrivés et ont ouvert la portière au pied-de-biche", nous raconte l'Anderlechtois.







"Une voiture familiale"

Cette voiture, Alain et son épouse viennent de finir de la payer : "C'était une voiture familiale. Elle avait un peu plus de 5 ans, très peu de kilomètres au compteur et on comptait la garder longtemps", raconte-t-il.

Pendant les 5 années durant lesquelles il la remboursait, Alain disposait d'une assurance omnium. Mais depuis qu'il avait fini de la rembourser, il était passé à une mini-omnium qui couvre le vol.

En matière d'assurances aujourd'hui, "tout est possible", explique Wauthier Robyns, porte-parole de l'union professionnelle des entreprises d'assurances en Belgique. Généralement, la composante vol de l'assurance auto fait partie de l'omnium et de la mini-omnium, mais on peut la retrouver dans d'autres types de contrats d'assurance auto.

"Tout est possible puisqu'on n'est plus dans un régime des assurances obligatoires. On peut aller trouver la compagnie et s'assurer pour tel et tel risque, avec la combinaison qu'on veut", précise-t-il, un peu comme un contrat "à la carte".

Et certains assureurs pensent à tout dans le cas du vol. "Tout dépend de ce que l'assureur veut couvrir : par exemple, si vous mettez votre voiture en vente en occasion et qu'un acheteur potentiel veut la tester puis ne revient jamais avec". Cela fait par exemple partie des clauses qui peuvent apparaitre dans les contrats d'assurance.





"Une perte économique totale"

Dans le cas d'Alain, l'expertise est sans appel: "Ma voiture part au garage et l'expert parle d'une perte économique totale au vu des frais de réparation", nous raconte le Bruxellois. Et quelques semaines plus tard, il apprend que sa compagnie d'assurance refuse d'intervenir, faisant référence à la clause suivante : "Au titre du contrat sont exclus les vols d'éléments extérieurs du véhicule, lorsque le vol n'est pas consécutif à l'effraction d'un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné".

Mais Alain estime que le pare-chocs et le hayon ne sont en rien des éléments extérieurs. "D'après moi, l’interprétation de l'assureur est totalement fausse car les éléments extérieurs ne sont pas la carrosserie. Ce n'est pas comme si on m’avait volé mon coffre de toit ou mon porte vélo. Mon hayon et mon parechoc font partie intégrante du véhicule", juge-t-il. "Ils ne peuvent pas être considérés comme des éléments extérieurs, sinon, quasiment l’entièreté de la voiture devrait être considéré comme tel, ce qui viderait la garantie vol de l’essentiel de son contenu", raisonne-t-il





"Des termes précis" mais "pas de vocabulaire obligatoire"

Dans les termes des contrats d'assurance, "il n'y a pas de vocabulaire obligatoire", précise Wauthier Robyns. Mais la compagnie a le devoir d'être claire pour être comprise par le client qui va signer un contrat. "Un assureur doit veiller à utiliser dans son contrat des termes précis qui ne devraient pas prêter à interprétation. C'est regrettable quand le contrat laisse de la marge à l'interprétation. Il doit être précis pour qu'on en se retrouve pas, par la suite, à se disputer sur ses termes", note le porte-parole.

Généralement, le vol d'un hayon et d'un pare-chocs doit être couvert. "Les contrats d'assurance couvrent, généralement, l'équipement d'origine du véhicule, précise encore Wauthier Robyns. Ce qui est rajouté, c'est autre chose".





Sa compagnie forcée de l'indemniser

Partners refuse d'intervenir et le Bruxellois Alain est dépité. Par "chance", une erreur de sa compagnie d'assurance va jouer en sa faveur et elle va se retrouver forcée de l'indemniser. "J'ai signé un mandat pour la vente de ma voiture, mais seulement si l'assurance m'indemnisait. Le mandat que j'ai signé au sujet de la vente de l’épave était logiquement subordonné à la décision de l’assureur". Sa voiture a été vendue sans son accord. Il y a donc eu une erreur de Partners qui a été obligée d'intervenir. "J'ai retouché 12.750 euros, ce qui ne me permet pas de racheter une voiture. La mienne avait 5 ans et très peu de kilomètres au compteur, c'est une grosse perte", déplore toutefois Alain.